«El público en la música es más sensato que en política o en fútbol» Ramón Arcusa forma junto a Manolo de la Calva el popular Dúo Dinámico . :: dúo dinámico El popular dúo repasará sus 58 años de trayectoria musical a las 20.30 horas de hoy en Riojafórum Ramón Arcusa Cantante y guitarrista del Dúo Dinámico M. SOBRINO LOGROÑO. Sábado, 16 septiembre 2017, 16:08

En algún punto entre Madridejos, Villareal y Graus, lugares de sus últimos conciertos antes de llegar esta noche a Logroño, Ramón Arcusa contesta al teléfono con tal energía que pareciera estar presentando su primer trabajo. Nada más lejos, pues ya son casi seis décadas las que ha recorrido mano a mano con Manolo de la Calva, la otra mitad del Dúo Dinámico y con el que volverá a reunirse hoy, a las 20.30 horas, en el escenario de Riojafórum.

-Ustedes dos siempre están juntos...

-No vivimos juntos, pero la gente nos identifica así después de tantos años como dúo. Pero no, estamos separados afortunadamente lo justo para no molestarnos mucho el uno al otro (risas).

«Muchos artistas actuales han cogido lo peor de los cantautores y han bajado de nivel la música»

-Llevan juntos la friolera de 58 años. ¿Qué queda de los jóvenes que se subieron al escenario en el 59?

-Nos queda la ilusión, el no haber perdido nunca la curiosidad, ni por nuestro trabajo ni por nada en la vida. Si nos retiramos es porque llegó la canción protesta y el folk y pensamos que no pegaba mucho con nosotros, pero pasó el tiempo y vino la democracia. La gente volvió a tener ganas de divertirse y nos pidió que saliéramos de nuevo a cantar.

-Debe ser muy gratificante que sea el público quien les pida su regreso.

-Yo creo que siempre hay movimientos en la música, como en la vida social o en la política, en la que el pueblo sigue a unos líderes. Nosotros fuimos un poco líderes en nuestra época, aunque los seres humanos somos rebaño y nosotros lo seremos en otros campos. El pueblo se deja manipular y sólo hay que ver lo que pasa en la sociedad catalana, en la que se ha inoculado un virus de un nacionalismo irracional. Hay quienes han marcado tendencia y la gente decide seguirlos. Es complicado. La vida es complicada, pero es muy bella.

-Certezas como ésa, para vivir y disfrutar, era lo que se le pedía a la música cuando empezaron. Después llegó la canción protesta y ahora, en el 2017, ¿qué demanda el público a la música ?

-La música funciona siempre para alegrarnos la vida, es fundamental para salvarnos de momentos tristes y cada generación tiene derecho a tener la suya. Afortunadamente, el público siempre elige lo mejor y es más sensato que en política o en fútbol, donde tienes prejuicios dependiendo, por ejemplo, de si tu familia es del Atlético o del Logroñés. La música es más libre, eliges lo que te gusta, escuchar a Serrat o 'Despacito'.

-¿Le gusta 'Despacito?

-Es una canción muy bien hecha, muy simple, bien rimada y un pelín sexy. Los españoles no sabemos hacer eso, somos más secos y hemos complicado la música de ahora. Muchos artistas actuales han cogido lo peor de los cantautores y han olvidado el ritmo por la letra. Han hecho que la música bajara de nivel.

-Quizá es la razón por la que cada vez más echamos la vista atrás para volver a escuchar a quien tenía éxito hace ya años.

-En todas las épocas hay momentos en los que la gente echa la vista atrás y si lo hacen en la música en España, nos tienen que encontrar. Puede que esta vez sea por falta de material de hoy, a lo mejor se echa de menos el tipo de canciones de entonces, más 'cantables'.

-¿Será eso lo que tienen las suyas para que las canten jóvenes y mayores?

-Nos complace mucho cuando vemos a todos corear nuestras cancionces, a viva voz o 'por lo bajini'. En Valladolid, hace 15 días, había 35.000 personas que no se movieron un pelo durante el concierto. En Torrelavega, 25.000, lo mismo en Burgos...

-Suena hasta sorprendido cuando dice las cifras.

-Me asusta un poco, pero lo cierto es que tuvimos la suerte de componer unas canciones que han quedado en el tiempo y ahora ya son de domino público. Han volado por sí solas y eso es muy positivo.