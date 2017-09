Programa de San Mateo 2017 en Logroño: todos los actos Todos los actos del programa de las fiestas de San Mateo 2017: para que no te pierdas nada cada día de los sanmateos LA RIOJA Logroño Lunes, 11 septiembre 2017, 11:35

Los sanmateos ya tienen programa de fiestas, aunque el Ayuntamiento aún no lo haya presentado oficialmente. Son cientos de actos, repartidos en once días. Ahí van: no te pierdas nada: degustaciones, conciertos, música, programa para niños...

Jueves, 14 de septiembre

13,00 a 19,00 h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LAS GAUNAS: Día de las Asociaciones de Personas Mayores de Logroño Comida de hermandad y baile. Consejo Municipal de los Mayores

19,30 h. ESPACIO LAGARES. Proclamación de los Vendimiadores de las Fiestas de la Vendimia

Viernes 15 de septiembre

11,00 h. POLIDEPORTIVO HNOS. MARISTAS (Juan XXIII): Inauguración de Expomat 2017 XXII. Muestra de Productos y Artesanías del Mundo

19,00 h. FUENTE MURRIETA. Espectáculo infantil. Proclamación Infantil de Reinas, Reyes y Damas de Honor de las Peñas Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

19,00 h. GLORIETA DR. ZUBÍA. Inauguración de la Muestra de Casas Regionales

20,00 h. DESDE LA PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

20,00 h. CDM LAS NORIAS La Noche más Deportiva

20,30 h.TEATRO BRETÓN Zenit, de Joglars

20,30 h. FUENTE MURRIETA Inauguración de la Caseta de la Casa de Andalucía. Proclamación de Reinas, Reyes y Damas de Honor

21,15 h. FUENTE MURRIETA. Inauguración “Espacio Peñas 2.0”. Proclamación de Reinas, Reyes y Damas de Honor de las Peñas. Federación de Peñas

Sábado, 16 de septiembre

11,15 h. SALÓN DE PLENOS. Imposición pañuelos de fiestas

12,00 h PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. DISPARO DEL COHETE ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS

A CONTINUACIÓN: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. CARLOS JEAN Dj

12,30 h PLAZA DE SAN AGUSTÍN Degustación de paella. Federación de Casas Regionales. Casa de la Comunidad Valenciana.

13,30 h. FUENTE MURRIETA. Vermú torero “DJ de fiesta en fiesta”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

13,30 h. FUENTE MURRIETA. Degustación de patatas con chorizo. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

18,00 h. FUENTE MURRIETA. Café cantante “DJ Guirimbi rock”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

18,00 h. RECINTO FERIAL. Día de las Peñas en La Feria Federación de Peñas y Asociación de Feriantes

18,00 h. CALLE PORTALES Degustación de zapatilla con Jamón Peña La Unión

18,00 h. PASEO DEL ESPOLÓNInauguración de la XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

19,00 h. PLAZA ROSALÍA DE CASTRO. CASCAJOS Marionetas de Maese Villarejo

19,00 h. PLAZA RAFAEL OJEDA. YAGÜE Espectáculo infantil “El Torico” Encierros simulados

19,00 h.PLAZA RAFAEL OJEDA. YAGÜE. Degustación de salchichón asado. Asociación de Vecinos Fueclaya

19,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, AVDA. DE LA PAZ, MURO DE

CERVANTES, PORTALES, SAGASTA, ESPOLÓN. Desfile de Grupos Folklóricos

19,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN Festival Folklórico 75 aniversario Grupo de Danzas de Logroño. Coros y danzas de Santander, Grupo de Danzas la Esteva (Segovia). Grupo de Danzas de Logroño

20,00 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA Muestra de Casas Regionales Centro Gallego Grupo Folklórico del Centro Gallego en La Rioja

20,00 a 22,00 h. PLAZA RAFAEL OJEDA. YAGÜE. Parque Infantil. Asociación de Vecinos Fueclaya

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN. Juancho Ruiz “El Charro”. Colabora Café La Fundación

20,00 h.PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

20,30 h.TEATRO BRETÓN. Zenit, de Joglars

21,00 h. FUENTE MURRIETA Noche de rock “Josetxu Piperrat, Tributo a la Polla Records y Silenciados”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

22,00 h. CALLE ALBÍA DE CASTRO. Cena Popular “Noche del Pollo”. Peña Áster

22,00 h. FUENTE MURRIETA. Orquesta “Trío de Tres” Sevilla. dCaseta de Andalucía

23,00 h. PARQUE DE LA RIBERA. XI CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia F.A. del Mediterráneo (Valencia)

24,00 h. CALLE ALBIA DE CASTRO Verbena Disco Show “Los Cachis. Peña Áster.

00,15 h. CASCO ANTIGUO. Pasacalles “Charanga Strapalucio”. Peña La Rioja

Domingo, 17 de septiembre

9,00 h.CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA. DIANAS. Asociación Logroño Gaita y Tambor

9,00 h. CALLE DOCE LIGERO Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos Peña La Unión – Federación de Peñas. Escuelas Taurinas. Quiero ser torero como Diego Urdiales

9,30 a 11,00 h. PLAZA DE TOROS. VAQUILLAS de Álvaro y P. Lumbreras Lardero, Desencajonamiento de 5 toros para campeonato de España Recortadores.

11,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. IX DE PINCHOS Y DE VINOS. Federación de Peñas de Logroño

10,30 a 13,30 h. FRONTÓN EL REVELLÍN. Torneo Fiestas de San Mateo. Federación Riojana de Pelota

11,00 a 13,30 h. Desfile de Gigantes y Cabezudos. Avenida de la Constitución, Madre de Dios, Ruavieja, Barriocepo

11,00 a 13,30 h. Espacio niños. Inauguración de la semana de Gigantes y Cabezudos. Talleres y animación con los Gigantes. Calle Mayor, Avd. Viana, Capitan Gaona, Madre de Dios, Avda. de la Constitución (sede de la asociación)

11,00 a 14,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN. XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

11,00 a 14,00 h. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ. San Mateo Intercultural Gastronomía, hinchables y talleres. Diversidad y convivencia

11,30 a 14,00 h. CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía). Degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos Centro Histórico.

11,00 h.PORTALES, 23. Degustación de chistorra y queso del Roncal. Hogar Navarro

12,00 h. PLAZA DE SAN AGUSTÍN. Bocadillo de quesos de Cantabria. Centro Cántabro Degustación Benéfica

12,00 h .PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

12,00 h. FUENTE MURRIETA. Espacio Niños. Apertura de la Semana de Gigantes y Cabezudos. Talleres infantiles. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

13,00 h. FUENTE MURRIETA. Animación musical “Peña Logroño”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

13,00 h. CALLE PRIMO DE RIBERA. Verbena Vermú “Xaranga Ninot”. Peña Los Brincos

13,00 h. FUENTE MURRIETA Grupo de baile de la Casa de Andalucía. Caseta de Andalucía

13,30 h. FUENTE MURRIETA. Orquesta “Trío de Tres” Sevilla. Caseta de Andalucía

13,30 h. FUENTE MURRIETA. Concentración de calesas. Caseta de Andalucía

13,00 h. CALLE CIGÜEÑA, 32 Degustación de migas y quesos extremeños. Hogar Extremeño – Federación de Casas Regionales

14,00 a 16,00 h. PLAZA DEL MERCADO. Degustación de comida vegana. Anima Naturalis Rioja

14,00 h. FUENTE MURRIETA. Vermú torero “DJ Javi Vega”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

15,00 h. CALLE VILLEGAS. Fiesta 50 Aniversario Peña Logroño. Peña Logroño

17,00 h. FUENTE MURRIETA. Café cantante “Ellas”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

17,00 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA Festival de pelota a mano de profesionales. Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2017

17,00 h. PLAZA DEL MERCADO. Fiesta Infantil. Peña Rondalosa

17,00 h. PLAZA MARTINEZ FLAMARIQUE Fiesta Infantil. Peña Logroño.

17,30 h. CALLE PRIMO DE RIVERA. XIII Campeonato de Futbolín Ciudad de Logroño. Peña Los Brincos

17,00 a 22,30 h. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ. San Mateo Intercultural Exhibición de trajes y bailes tradicionales. Diversidad y convivencia

17,30 a 22,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

18,00 a 23,00 h. PLAZA DEL MERCADO. Rap Hip-hop Batalla de Maestros Regional del Norte. HANDER, MR EGO, KENSUKE vs FORCE, BNET, JADO. The Urban Rooster

18,00 h. RECINTO FERIAL. Día de las Peñas en La Feria

18,00 h. PLAZA DE TOROS. Campeonato de España de recortadores Semifinal. Federación de Peñas y Asociación de Feriantes

18,00 h. CALLE BERATÚA. Fiesta 50 + 1 Fiesta infantil, hinchables, chocolatada. Entrega Galardón Simpático del año. Concierto. Charanga La Simpatía. Peña La Simpatía

18,00 h. CALLE PRIMO DE RIVERA Espectáculo de magia Mago Leugim. Peña Los Brincos

18,00 h. PLAZA 1º DE MAYO. Actividad infantil “Jugamos al Voley”. Club Voleibol Logroño y AAVV Centro

18,30 h. PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

18,30 a 20,30 h. PLAZA 1º DE MAYO. Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos Centro.

19,00 h. CALLE SATURNINO ULARGUI. III Concurso de Beer Pong. Peña La Uva.

19,00 h PARQUE ENRIQUE GRANADOS. EL ARCO. Marionetas de Maese Villarejo

19,00 a 22,00 h. PARQUE ENRIQUE GRANADOS. EL ARCO Degustación de preñados. Asociación de Vecinos El Arco.

20,00 a 20,22 h. PARQUE ENRIQUE GRANADOS. EL ARCO. Parque infantil. Asociación de Vecinos El Arco

20,00 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA Muestra de Casas Regionales. Hogar Extremeño. Grupo Folklórico del Hogar Extremeño en La Rioja

20,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO PISADO POPULAR DE UVAS.

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN. Dúo Tierra y Sal. Colabora Café La Fundación.

20,00 h. PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE. Verbena Disco 50 “Rocky and Company”. Peña Logroño

20,00 h. CALLE PRIMO DE RIVERA. Concurso de Tirada de Boina. Peña Los Brincos

20,00 h. PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino.

20,45 h. PLAZA 1º DE MAYO “Espacio Danza” Coreografías de contemporáneo, flamenco y diversos estilos urbanos. Voces en directo. Escuela de Baile Esther Alcalá

21,00 h. TEATRO BRETÓN “Prefiero que seamos amigos” de Laurent Ruquier.

21,00 h. HOTEL LOS BRACOS Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus.

21,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Grupo musical “Los Yankos”.

21,00 h. FUENTE MURRIETA Noche Electrónica “Dj Pipo, DJ Red Bull y DJ Mario Concep”. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

21,00 h. CALLE PRIMO DE RIVERA Brincosrock, 17 Concierto Mala Uva. Peña Los Brincos

21,45 a 22,45 h. PORTALES, ONCE DE JUNIO, SAN AGUSTÍN, PLAZA DE SAN AGUSTÍN. Pasacalles y batukada. Asociación Musical K-Boom Percusión.

22,00 h. FUENTE MURRIETAOrquesta “Trío de Tres” Sevilla. Caseta de Andalucía

23,30 h. CALLE BERATÚA. Verbena Disco “De fiesta en fiesta”. Peña La Simpatía

23,00 h. PARQUE DE LA RIBERA XI CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia Tomás, S.L. (Castellón)

24,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Grupo musical “Los Siderales”

24,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO CONCIERTO “M CLAN”.

Lunes, 18 de septiembre

9,00 h CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA. Dianas. Asociación Logroño Gaita y Tambor

9,00 h CALLE DOCE LIGERO. Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos. Peña La Unión – Federación de Peñas

9,30 a 11,00 h. PLAZA DE TOROS. Gran Prix. VAQUILLAS de carlos Lumbreras de Lardero

10,00 a 12,00 h. PLAZA DE LA VENDIMIA. Partidos de voleibol. Federación Riojana de Voleibol

10,30 a 13,30 h. FRONTÓN EL REVELLÍN. Torneo Fiestas de San Mateo. Federación Riojana de Pelota

11,00 h. PLAZA DEL MERCADO. SEMANA GASTRONÓMICA. Lomo con pimientos. Peña La Unión Picadillo. Peña Los Brincos

11,00 a 14,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN. XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

11,00 a 17,00 h. CALLE ALFONSO VI. III Concurso de Paellas. Colaboran Asociación de Hosteleros de 7 Infantes y Esmaltaciones La Estrella

11,00 a 13,30 h. PLAZA DE LA VENDIMIA Parque infantil y degustación de salchichón asado. Asociación de Vecinos Las Gaunas

11,30 a 14,00 h. PARQUE DE LA COMETA. Parque infantil y degustación de huevos fritos con pimientos. Asociación de Vecinos Carretera del Cortijo

11,30 h Visita a los chamizos de las Peñas. La Uva, La Rioja y Logroño.

11,30 a 12,30 h. CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN. Pintxo-pote a la riojana

11,30 h Tauromaquia infantil. PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE. Círculo Cultural Taurus

11,30 a 14,30 h. FUENTE MURRIETA. Espacio niños Talleres Deportivos y futbolín humano. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

12,00 h. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ. Espectáculo MAGIA. Diego Calavia. “Inox-vidable”. Colabora Centro Comercial Alcampo - Parque Rioja

12,00 h. PLAZA DE LA VENDIMIA. Actividad infantil “Jugamos al Voley”. Club Voleibol Logroño y AAVV Las Gaunas

12,00 h. PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

12,00 h. PLAZA DEL PARLAMENTO. Degustación de bocatita de melva con pimiento rojo. Casa de Andalucía - Federación de Casas Regionales

12,00 h. CHIMENEA DEL PARQUE DEL EBRO. Concurso de lanzamiento de alpargata. Peña La Vendimia

12,30 h. CENTRO DE DÍA GONZALO DE BERCEO. Mueve el esqueleto, no te quedes quieto. Peña La Uva

13,00 h. CALLE SAN MATÍAS. IV Concurso de lanzamiento de gavillas- Peña La Rioja

13,00 h. CALLE VILLEGAS, 25. Entrega de las “Llaves de Oro del Chamizo” Grupo de danzas de Yagüe, Marina Ruiz y Amantes de la Jota. Peña Logroño

13,00 h. PLAZA DE LA VENDIMIA. Pisado de uva familiar

13,00 h. CHIMENEA DEL PARQUE DEL EBRO. Vermuzzical con dj Gunperro y degustación de champis al vino lanco. A favor del Proyecto hombre. Peña La Vendimia

13,00 h. CENTRO IBERCAJA. CALLE SAN ANTÓN. Entrega de premios XVI Certamen de Pintura. Peña Taurina El Quite

13,30 h. FUENTE MURRIETA. Orquesta “Trío de Tres” Sevilla. Caseta de Andalucía

13,00 h. FUENTE MURRIETA. Animación Musical “Peña La Uva”. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

14,00 h. FUENTE MURRIETA. Vermú torero: Carlos Dj. Espacio Peñas 2.0 Federación de Peñas

16,30 h. CALLE SAN MATÍAS. Animación musical “Power Play”. Peña La Rioja

17,00 h. FUENTE MURRIETA. Tertulia deportiva de la U.D.L. Espacio Peñas 2.0 Federación de Peñas

18,00 h. FUENTE MURRIETA. Firma de Posters Jugadores U.D.L. y firma discos Bombai. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

17,00 a 19,00 h. PARQUE DE LOS LIRIOS. Partidos de voleibol. Federación Riojana de Voleibol

17,30 a 22,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

18,30 h. PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.). Lugar de salida:

18,00 h. PLAZA DE TOROS. Novillada picada. 1ª de abono. Novillos de La Quinta para Leo Valádez, Alfonso Cadaval y Toñete.

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL CUBO. Apps SonFiestas

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL LOBETE. III Soy el que mas sabe de San Mateo

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL TACÓN. Chapas Mateas

19,00 h. PARQUE DE LOS LIRIOS Pisado de uva familiar

19,15 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA. Festival de pelota a mano de profesionales. Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2017

19,00 a 22,00 h. PARQUE DE LA SOLANA. YAGÜE. Parque infantil y degustación de mini hamburguesas. Asociación de Vecinos Fueclaya

19,00 a 22,00 h. PLAZA DE LA VENDIMIA. Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos Las Gaunas

19,00 a 22,00 h. PARQUE DE LOS LIRIOS. Parque infantil y degustación de paella. Asociación de Vecinos Los Lirios

19,00 a 22,00 h. PARQUE CALLE GRECIA. VALDEGASTEA. Parque infantil y degustación de champiñón al ajillo. Asociación de Vecinos Valdegastea

19,00 h. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ. Espectáculo de TEATRO La Cocina de los cuentos de membrillo “El verso en bandeja”.Colabora Centro Comercial Alcampo - Parque Rioja

19,00 h. PARQUE CALLE GRECIA. VALDEGASTEA. Marionetas de Maese Villarejo

20,00 h. PARQUE DE LOS LIRIOS. Actividad infantil “Jugamos al Voley”. Club Voleibol Logroño y AAVV Los Lirios

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN. Floren en concierto. Colabora Café La Fundación

20,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

20,45 h. PLAZA 1º DE MAYO. “Espacio Danza” Estudio de Danza José Ferreira. Danza clásica, contemporánea y moderna

21,00 h. HOTEL LOS BRACOS. Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus

21,00 h. TEATRO BRETÓN. “Bajo el Ala del Sombrero”. Juan Valderrama

21,00 a 23,00 h. PLAZA DE LA VENDIMIA. Disco-móvil infantil. Asociación de Vecinos Las Gaunas

21,00 h. FACHADA AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. VideoMapping

21,00 h. FUENTE MURRIETA. Noche de pop. Concierto Bombai, A-68 y Perdiendo los papeles. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

22,00 h. FUENTE MURRIETA Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

23,00 h. CALLE SAN MATÍAS. Toros de fuego. Peña La Rioja

23,30 h. CALLE SAN MATÍAS. Concierto “Los Inhumanos” y Dj Pipo. Peña La Rioja.

24,00 h. FACHADA AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. VideoMapping

Martes, 12 de septiembre

9,00 h. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA. DIANAS. Asociación Logroño Gaita y Tambor

9,00 h. CALLE DOCE LIGERO: Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos. Peña La Unión – Federación de Peñas

De 9,30 a 11,00 h. PLAZA DE TOROS: VAQUILLAS Ganadería Toropasión de Alfaro. Recortadores Arte Riojano.

10,00 h. CALLE DE LA RIBERA (Plaza de Toros): Degustación de chorizo a la plancha. Peña La Uva

10,00 a 12,00 h. PLAZA DE LA COMETA: Partidos de voleibol. Federación Riojana de Voleibol

11,00 h. PLAZA DEL MERCADO: SEMANA GASTRONÓMICA. Setas. Peña La Simpatía Embuchados. Peña Rondalosa

11,00 h. CALLE PRIMO DE RIVERA: XX Tirada a la rana. Peña La Unión - Federación de Peñas

11,00 h. PARQUE DEL SEMILLERO: III Fiesta de los Barrios Hinchables, degustación, música, pasacalles.Peña Logroño

11,00 h. CALLE ALBÍA DE CASTRO: Degustación de solomillo con pimientos. Peña Áster

11,00 h. PARQUE DE LA COMETA: Pisado de uva familiar

10,30 a 13,30 h. FRONTÓN EL REVELLÍN: Torneo Fiestas de San Mateo. Federación Riojana de Pelota

11,00 a 13,30 h: Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Asociación Logroño Gaita y Tambor

PLAZA DE TOROS, Doce Ligero, Tricio, Paseo de Dax, Obispo Bustamante, Avda. de Navarra, Yerros, Portales, Plaza del Mercado, Portales, Plaza Martínez Zaporta, Mayor, La Merced, Plaza de San Agustín (baile) San Agustín, Bretón de los Herreros, Capitán Gallarza, Portales, Plaza del Mercado (descanso) Marqués de Vallejo, Muro de la Mata, Muro del Carmen, Yerros, Avda. de Navarra, Obispo Bustamante, Plaza Ayuntamiento (baile) y Avda. de la Constitución (sede de la Asociación)

11,00 a 14,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN: XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

11,30 h Visita a los chamizos de las Peñas: La Unión, Los Brincos y Áster

11,30 h. JARDINES DEL INSTITUTO SAGASTA: Degustación de chorizo al vino. Peña La Alegría

11,30 h. PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE: Tauromaquia infantil. Círculo Cultural Taurus

11,30 a 14,00 h. PARQUE DE LA COMETA: Parque Infantil y Concurso y degustación de tartas. AAVV AVEZO y Asociación de Comerciantes ZOCO

11,30 a 12,30 h. CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN: Pintxo-pote a la riojana

11,30 h Visita a los chamizos de las peñas: Peñas La Unión, Brincos y Áster

11,30 h. FUENTE MURRIETA: Espacio niños Talleres desafío de bandas. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

12,00 h. PLAZA DE SAN BARTOLOME: Espectáculo de MALABARES Javi-Malabar. “Malabares y acrobacias con objetos imposibles” Colabora Centro. Comercial Alcampo - Parque Rioja

12,00 h. PARQUE DE LA COMETA: Actividad infantil “Jugamos al Voley”. Club Voleibol Logroño y AAVV AVEZO

12,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN: Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

12,30 h. CALLE ALBÍA DE CASTRO: Concierto Banda de la Escuela Municipal de Música. Peña Áster

13,00 h. CUBO DEL REVELLÍN: Tertulias taurinas. Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite

13,00 h. CALE ALBÍA DE CASTRO: Entrega del galardón “Gran Ciudadano Logroñés”. Peña Áster – Federación de Peñas

13,00 h. FUENTE MURRIETA: Animación musical “Peña La Unión”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

13,15 h. CALLE BERATÚA, 22: Cata de Vinos ecológicos. Peña La Vendimia

13,30 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

14,00 h. FUENTE MURRIETA: Vermú torero “Dave”. Cata de vinos y pinchos. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

16,00 h. FUENTE MURRIETA: Café Cantante Cuarentena. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

16,00 a 22,00. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS: A POR UVAS Fútbol Sala. Fase liguilla masculina

17,30 a 22,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN: XXXIV Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

18,00 h. AUDITORIUM AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: I Gala de Magia “La Uva Mágica”. Javi El Mago, Mago-Leugim, Mag Albert invitaciones en restaurante La Vid. Peña La Uva

18,30 h Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.): Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN

18,00 h. PLAZA DE TOROS: Corrida de toros mixta. 2ª de abono. 2 toros para rejones de Sánchez y Sánchez y 4 toros de Jandilla, para Pablo Hermoso de Mendoza, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey

18,30 a 19,30 h. PASEO DEL PRIOR: Paseos para niños en la narria de La Zaragozana Carro tirado por caballos Shire, la raza más grande del mundo

18,30 a 19,30 h: Torneo Mateo Ping-Pong. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL CUBO

18,30 a 19,30 h: Guay Cam. CENTRO JOVEN MUNICIPAL LOBETE

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL TACÓN: Pasapalabra riojano:

19,00 a 22,00 h. PLAZA DONOSTIA: Parque infantil y degustación de chorizo y panceta. Asociación de Vecinos Parque de los Enamorados

19,00 a 22,00 h. PARQUE DE LOS PICOS DE URBIÓN. LA CAVA. Degustación de pinchos morunos. Asociación de Vecinos La Cava – Fardachón

19,00 h. PARQUE DEL CARMEN: Espectáculo de MALABARES Javi- Malabar. “Malabares y acrobacias con objetos imposibles”. Colabora Centro Comercial Alcampo - Parque Rioja

19,00 h. PASEO PICOS DE URBIÓN. CAVA-FARDACHON Marionetas de Maese Villarejo

19,15 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA. Festival de pelota a mano de profesionales. Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2017

20,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN: Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

20,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN: ORQUESTA LA PASARELA

20,45 h. PLAZA 1º DE MAYO: “Espacio Danza” Fusión de flamenco y danzas actuales (60 min.). Academia de Baile Charo Álvarez

20,00 a 22,30 h. PARQUE PICOS DE URBIÓN: Disco móvil. Asociación de Vecinos La Cava - Fardachón

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN: Dúo Trasteando. Colabora Café La Fundación

21,00 h. FACHADA AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: VideoMapping

21.30 h. HOTEL LOS BRACOS: Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus

21,30 h 21,30 h. PALACIO DE LOS DEPORTES. Concierto Jafi Marvel - FANGORIA. 25 años de Onda Cero en La Rioja. Patrocina Ayuntamiento de Logroño

22,30 h. CALLE BRETÓN DE LOS HERREROS: III Concurso de beber en porrón. Peña La Uva

22,30 h. CALLE SAN MATIAS: Zumba Fitnes Party. Peña La Rioja

22,00 h. FUENTE MURRIETA: Final desafío de bandas DJ Ruben BG. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

22,00 h. ESPACIO LAGARES: Entrega del Trofeo a la mejor lidia de la Feria de San Mateo 2015 al torero Andrés Roca Rey. Club Taurino

24,00 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla Caseta de Andalucía

24,00 h. FACHADA AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: VideoMapping

20 de septiembre, miércoles

9,00 h. DIANAS. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA. Asociación Logroño Gaita y Tambor

9,00 h. CALLE DOCE LIGERO. Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos. Peña La Unión – Federación de Peñas.

10,30 a 13,30 h. FRONTÓN EL REVELLÍN. Torneo Fiestas de San Mateo. Federación Riojana de Pelota.

10,00 a 17,00 h. CALLE GONZALO DE BERCEO. X Concurso de Calderetas. Colaboran Bodegas Altanza y Esmaltaciones La Estrella.

9,30 a 11,00 h. PLAZA DE TOROS. VAQUILLAS SALTARINAS de José Arriazu de Ablitas Exhibición de bravura con obstáculos.

11,00 h. PLAZA DEL MERCADO. SEMANA GASTRONÓMICA. Choricillo y panceta. Peña Logroño Pinchos morunos. Peña Áster.

11,00 h. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA Degustación de sardinas. Peña Rondalosa - Federación de Peñas.

11,00 h. PLAZA SAN AGUSTÍN Degustación de tosta de pate con boletus. Peña La Rioja - Federación de Peñas.

11,00 a 13,30 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Asociación Logroño Gaita y Tambor.: PLAZA DE TOROS, Doce Ligero, Tricio, Paseo de Dax, Obispo Bustamante, Avda. de Navarra, Yerros, Portales, Plaza del Mercado, Portales, Plaza Martínez Zaporta, Mayor, La Merced, Plaza de San Agustín (baile) San Agustín, Bretón de los Herreros, Capitán Gallarza, Portales, Plaza del Mercado (descanso) Marqués de Vallejo, Muro de la Mata, Muro del Carmen, Yerros, Avda. de Navarra, Obispo Bustamante, Plaza Ayuntamiento (baile) y Avda. de la Constitución (sede de la Asociación).

11,30 h. Visita a los chamizos de las Peñas La Alegría, La Simpatía y Rondalosa

11,30 a 12,30 h. CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN. Pintxo-pote a la riojana.

11,30 h PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE. Tauromaquia infantil. Círculo Cultural Taurus.

12 h FUENTE MURRIETA. Espacio niños Talleres infantiles de las Peñas. Diseña tu pancarta, baila con la charanga. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas.

12,00 h. PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

12,00 h. LABRADORES, 15 Degustación de marmita cántabra. Centro Cántabro – Federación de Casas Regionales

13,00 h. FUENTE MURRIETA. III Concurso de zurracapote Espacio Peñas 2.0 – Federación de Peñas.

13,00 h. CALLE CIGÜEÑA, 32 Degustación de migas y quesos extremeños. Hogar Extremeño – Federación de Casas Regionales.

13,00 h. CUBO DEL REVELLÍN. Tertulias taurinas.

13,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Concierto de la Agrupación Musical Banda de Música de Logroño.

13,00 h. FUENTE MURRIETA. Animación musical “Peña La Simpatía y La Alegría”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0.

13,00 h. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ Y CASCO ANTIGUO Pasacalles de la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja.

13,30 h. FUENTE MURRIETA Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía.

14,00 h. FUENTE MURRIETA Vermú torero “Faul Mc Cartney”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

16,00 h. FUENTE MURRIETA Café Cantante. Marta Iron. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas.

16,00 a 22,00. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS. A POR UVAS. Fútbol Sala Fase liguilla masculina.

17,00 a 19,00 h. PARQUE DE LOS PICOS DE URBIÓN. LA CAVA. Partidos de voleibol. Federación Riojana de Voleibol.

17,30 h. JORGE VIGÓN Conmemoración del 50 Aniversario de la Estatua al Labrador Monumento al Labrador.

18,00 h. PLAZA DE TOROSCorrida de toros. 3ª de abono Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Luis David Adame

18,30 a 19,30. PASEO DEL PRIOR. Paseos para niños en la narria de La Zaragozana. Carro tirado por caballos Shire, la raza más grande del mundo.

18,30 h. PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.).

18,30 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. CATA URBANA “De la vid al paladar”. Cata urbana, talleres de cata y talleres infantiles. Peña la Uva

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL CUBO III Soy el que más sabe de San Mateo

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL LOBETE. Globoflexia

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL TACÓN. Tómbola

19,00 h. ESCUELAS TREVIJANO Espectáculo MAGIA. Diego Calavia. “Inox-vidable”. Colabora Centro Comercial Alcampo - Parque Rioja.

19,00 h. PLAZA ROSALÍA DE CASTRO. CASCAJOS. Pisado de uva familiar.

19,00 h. APARCAMIENTO CC BERCEO. LOS LIRIOS Marionetas de Maese Villarejo

19,00 h. FUENTE MURRIETA. Batucada “Tarumba Percusión”. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas.

19,00 h.PLAZA DEL MERCADO. Espectáculo infantil “El Torico” Encierros simulados.

19,00 a 22,00 h. PARQUE CALLE GRECIA.VALDEGASTEA. Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos Valdegastea.

19,00 a 22,00 h. PLAZA ROSALÍA DE CASTRO. CASCAJOS Degustación de bocadillo de panceta. Asociación de Vecinos Cascajos.

19,00 a 22,00 h. PARQUE DE LOS PICOS DE URBIÓN. LA CAVA. Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón.

19,15 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA Festival de pelota a mano de profesionales. Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2017.

20,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino(60 min.)

20,00 a 22,00 h. PLAZA ROSALÍA DE CASTRO. CASCAJOS Parque infantil y disco móvil. Asociación de Vecinos Cascajos.

20,30 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA. Muestra de Casas Regionales. Andalucía. Grupo Folklórico de la Casa de Andalucía de La Rioja.

20,45 h .PLAZA 1º DE MAYO “Espacio Danza” Centro artístico Masquedanza. Danza española-flamenco, danza moderna, funky, jazz, folclore, ballet

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN. Floren en concierto. Colabora Café La Fundación

20,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

21,00 h. TEATRO BRETÓN. “El Test”, De Jordi Vallejo

21,00 h. HOTEL LOS BRACOS Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus

21,00 h.PASEO DEL ESPOLÓN Escuela de Jotas de La Rioja.

22,00 h. FUENTE MURRIETA Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

22,30 h. PLAZA DEL PARLAMENTO Conciertos PARRILLA. ANABAS - ARKHAM- KAIAH - LA ÚLTIMA FRONTERA.

23,00 h. FUENTE MURRIETA. Batucada “Tarumba Percusión”. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

23,00 h. FUENTE MURRIETA Noche Funk-Rock “O,Funkillo y Sinaia”. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

23,00 h. CASCO ANTIGUO Pasacalles “Xaranga Sense Trellat”. Peña La Unión - Federación de Peñas.

23,00 h. PARQUE DE LA RIBERA XI CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES. HNOS. FERRÁNDEZ, S.L. (Murcia).

23,30 h. FUENTE MURRIETA. Concurso de Sevillanas. Caseta de Andalucía.

23,30 h. CALLE SAN MATÍAS Concurso de karaoke. Peña La Rioja

24,00 h. CASCO ANTIGUO Pasacalles La Pacharanga. Peña La Uva.

24,00 h. CASCO ANTIGUO Pasacalles “Charanga Los Cachorros”. Peña Rondalosa - Federación de Peñas.

24,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. Concierto de NACHA POP

00,30 h. FUENTE MURRIETA. Orquesta “Trío de Tres” Sevilla. Caseta de Andalucía

21 de septiembre, jueves

9,00 h DIANAS. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA Asociación Logroño Gaita y Tambor

9,00 h. CALLE DOCE LIGERO: Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos. Peña La Unión – Federación de Peñas

9,00 a 14,00 h. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS. A POR UVAS Fútbol Sala. Fase liguilla femenina

9,00 a 15,00 h. CALLE LABRADORES (Pérez Galdós – Torremuña): Actividades infantiles, ambientación musical, rifas y degustaciones. Bares Calle Labradores

9,30 a 11,00 h. PLAZA DE TOROS. Forçados portugueses VAQUILLAS de la ganadería. Toropasión de Alfaro. Recortes Quiebros y saltos

9,00 a 14,00 h. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS: A POR UVAS Fútbol Sala. Cuartos de final y semifinal masculina

10,40 h. AYUNTAMIENTO: Llamada a Concejo

11,00 h MISA SOLEMNE DE SAN MATEO. CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE LA REDONDA

11,00 h. Peña La Alegría. SEMANA GASTRONÓMICA XXXIX Certámen de Chuleta al Sarmiento.

11,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. Degustación de choricillo. Peña La Unión - Federación de Peñas

11,00 h. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA Degustación de revuelto de pimientos. Peña La Simpatía - Federación de Peñas

11,00 h. JARDINES INSTITUTO SAGASTA. Degustación de salchichón a la plancha. Peña Los Brincos - Federación de Peñas

11,00 h. CALLE ONCE DE JUNIO. Degustación de torreznos. Peña Logroño - Federación de Peñas

11,00 h. MARÍA TERESA GIL DE GÁRATE,14 Degustación de longaniza con huevo frito. Casa de Aragón - Federación de Casas Regionales

11,00 a 13,30 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Asociación Logroño Gaita y Tambor. PLAZA DE TOROS, Doce Ligero, Plaza del Ayuntamiento, Avda. de la Paz, Portales, Plaza del Mercado, Marqués de Vallejo, Espolón, Vara de Rey, Doctores Castroviejo (descanso) Avda. de Colón, Calvo Sotelo, Juan XXIII, Jorge Vigón, Marqués de la Ensenada y Calle Villamediana

11,30 a 14,30 h. CALLES VITORIA Y FUNDICIÓN: Hinchables, talleres infantiles y degustaciones gastronómicas. Asociación Comercial Vitoria Fundición

11,30 a 14,30 h. PLAZA POLICÍA. RUA VIEJA: Degustación de bocatita de lomo con pimientos. Asociación Vecinos Centro Histórico.

12,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN Degustación de morritos con pimiento verde. Peña La Uva - Federación de Peñas

12,00 h. FUENTE MURRIETA Espacio niños Talleres Mateos. Diseña tu pañuelo. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

12,00 h. FUENTE MURRIETA: Espacio niños Talleres infantiles de las Peñas. Diseña tu pancarta, baila con la charanga. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

12,00 h. Lugar de salida. PUERTA DEL REVELLÍN: Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

12,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN PISADO DE LA UVA Y OFRENDA DEL PRIMER. MOSTO A LA VIRGEN DE VALVANERA

13,00 h. CUBO DEL REVELLÍN. Tertulias taurinas. Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite

13,00 h. CHIMENEA DEL PARQUE DEL EBRO: Vermuzzical: Dj Mario y degustación de empanadilla hortelana. Talleres infantiles “pequevendimia” Peña la Vendimia

13,00 h. PLAZA SAN PÍO X. LA ESTRELLA. Pisado de uva familiar

13,00 h. FUENTE MURRIETA: Animación musical “Peña Áster” Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

13,00 a 15:00 h. CALLE ALAMEDA. LA ESTRELLA: Parque infantil y degustación de paella. Asociación de Vecinos La Estrella

13,30 h. FUENTE MURRIETA. Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

14,00 h. FUENTE MURRIETA: Vermú torero “Luis herrera Sax Live”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

16,00 h. CHIMENEA DEL PARQUE DEL EBRO: Birloque Títeres y Monstruos. Peña la Vendimia

16,00 a 20,00 h. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS: A POR UVAS Fútbol Sala. Finales masculina y femenina

17,00 h. FUENTE MURRIETA: Café Cantante Marban. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

17,30 a 20,30 h. CALLES VITORIA Y FUNDICIÓN: Hinchables, talleres infantiles y degustaciones gastronómicas Asociación Comercial Vitoria Fundición

18,00 h Corrida de toros. 4ª de abono. PLAZA DE TOROS: Toros de El Pilar para Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera y Cayetano

18,30 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

18,30 h. CHIMENEA PARQUE DEL EBRO: “Abierto de swing” by Riojaswing”. Peña la Vendimia

18,30 h. PLAZA ÁNGEL BAYO FUENTE MURRIETA: Espectáculo de TEATRO La Cocina de los cuentos de membrillo “Cuentos Quijotescos. Colabora Centro comercial Alcampo Parque Rioja

19.00 h. FUENTE MURRIETA: V Aniversario “El Portal de Mateo” Concentración de Mateos. Espacio Peñas 2.0 – Federación de Peñas

19,00 h Marionetas de Maese Villarejo. C.D.M. LAS NORIAS

19,00 a 22,00 h. CALLE SIETE INFANTES DE LARA: Parque infantil. Asociación de Hosteleros Siete Infantes

19,00 a 22,00 h. PLAZA 1º DE MAYO: Degustación de salchichón asado y disco móvil. Asociación de Vecinos El Arco

19,15 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA: Festival de pelota a mano de profesionales Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2017

19,30 a 22,00 h. PLAZA DE BRESCIA.SIETE INFANTES: Degustación de vaca asada Asociación de Hosteleros Siete Infantes

19,30 h. PORTALES, 48: La verbena solidaria de Ibercaja. Voces del Ebro. Jotas

20,00 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA: Muestra de Casas Regionales. Centro Asturiano. Grupo Folklórico del Centro Asturiano en La Rioja

20,00 h. CALLE FUNDICIÓN: Degustación pincho de pulpo y Albariño. Centro Gallego - Federación de Casas Regionales

20,00 h. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS: A POR UVAS Fútbol Sala. Entrega de premios y trofeos

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN: Raúl Latorre. Colabora Café La Fundación

20,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN: Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

21,00 h Concierto de órgano. Jesús Martín Moro. CONCATEDRAL SANTA MARIA DE LA REDONDA

21,00 h BAILABLES. PASEO DEL ESPOLÓN: Agrupación Musical Banda de Música de Logroño

21,00 h. HOTEL LOS BRACOS Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus

21,00 a 22,00. GLORIETA DR. ZUBIA, PORTALES, ONCE DE JUNIO, BRETÓN DE LOS HERREROS Y PASEO DEL ESPOLÓN: Dixiemulando Jazz en la narria de Cervezas Ambar-La Zaragozana La narria es un carro tirado por caballos Shire, la raza equina con mayor alzada del mundo

21,00 h. TEATRO BRETÓN: “El Test” De Jordi Vallejo

21,00 h. PLAZA 1º DE MAYO: Grupo Musical “Los Átomos”

21,30 h. PALACIO DE LOS DEPORTES: Concierto Vuelo 505 - ROBE. Patrocina Ayuntamiento de Logroño

22,00 h. FUENTE MURRIETA: Noche Indie “El Meister y Sonic Sisters”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

22,00 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla Caseta de Andalucía

22,00 h. ALFONSO VI. CALLE SIETE INFANTES: Concierto de orquestina Anarcoyeyé. Asociación de Hosteleros Siete Infantes

22,30 h. PLAZA DEL PARLAMENTO: Conciertos PARRILLA. AREA G - RRACK- DR SAPIENS

23,00 h. PARQUE DE LA RIBERA: XI CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS. ARTIFICIALES. A.P.E. DI Parente Romualdo (Italia)

23,30 h. FUENTE MURRIETA. Concurso de Sevillanas. Caseta de Andalucía.

23,30 h. CALLE SAN MATÍAS. Juancho El Charro “Tributo a La Rioja y México”. Peña La Rioja

23,30 h. CASCO ANTIGUO: Pasacalles “Charanga La Simpatía”. Peña La Simpaía - Federación de Peñas

24,00 h. PLAZA 1º DE MAYO Grupo Musical “Los Átomos”

00,30 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

22 de septiembre, viernes

9,00 h. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA: DIANAS

9,00 h. CALLE DOCE LIGERO: Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos. Peña La Unión – Federación de Peñas

9,30 a 11,00 h. PLAZA DE TOROS: VAQUILLAS SALTARINAS de José Arriazu de Ablitas Exhibición de anillas por los campeones de España

10,00 a 12,00 h. PARQUE DE SANTA JULIANA: Partidos de voleibol. Federación Riojana de Voleibol

11,00 h. PLAZA DEL MERCADO: SEMANA GASTRONÓMICA. Confit de pato. Peña La Rioja Brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimientos. Peña La Uva

11,00 h. FRONTÓN EL REVELLÍN: Final XXVI Torneo La Vendimia de Pelota. Federación Riojana de Pelota

11,00 h. PARQUE ROSALÍA DE CASTRO y PASEO LA ALAMEDA: III Fiesta de los Barrios Hinchables, degustación, música, pasacalles. Peña Logroño.

11,00 h. ALBÍA DE CASTRO: Fiesta infantil. Degustación de calamares. Peña Áster - Federación de Peñas

11,00 h. JARDINES INSTITUTO SAGASTA: Fiesta infantil. Degustación de bocadillo de lomo. Peña La Alegría - Federación de Peñas

11,00 a 14,00 h. PARQUE SANTA JULIANA: Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos San José

11,00 a 14,00 h. PARQUE EL CUBO Parque infantil y degustación de mini hamburguesas. Asociación de Vecinos El Cubo

11,30 a 14,00 h. PLAZA DE LA OCA: Parque infantil y degustación de champiñón al ajillo. Asociación de Vecinos Excuevas-Norte-Barriocepo

11,30 a 14,30 h. CALLES VITORIA Y FUNDICIÓN: Hinchables, talleres infantiles y degustaciones gastronómicas. Asociación Comercial Vitoria Fundición

12,00 h. FUENTE MURRIETA: Espacio niños Talleres infantiles Radio y Televisión. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

12,00 h. PARQUE DEL CARMEN: Espectáculo de TEATRO La Cocina de los cuentos de membrillo “El verso en bandeja”. Colabora Centro Comercial Alcampo - Parque Rioja

12,00 h. PARQUE DEL CUBO. Pisado de uva familiar

12,00 h. PARQUE DE SANTA JULIANA. Actividad infantil “Jugamos al Voley”. Club Voleibol Logroño y AAVV San José

12,00 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN: Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

12,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN: Jugando al toro con... Ginés Marín

13,00 h. CUBO DEL REVELLÍN: Tertulias taurinas. Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite

13,00 h. FUENTE MURRIETA: Animación musical “Peña Los Brincos y La Rioja”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

14,00 h. FUENTE MURRIETA: Vermú torero “Dj Angel Andrés”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

16,00 h. FUENTE MURRIETA: Café Cantante Bichoz. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

17,30 a 20,30 h. CALLES VITORIA Y FUNDICIÓN: Hinchables, talleres infantiles y degustaciones. gastronómicas Asociación Comercial Vitoria Fundición

18,00 h Corrida de toros. PLAZA DE TOROS: 5ª de abono. Toros de Zalduendo para Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés Marín

18,30 h. Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN. Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.)

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL CUBO: Juegos festivos

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL LOBETE: Concurso fotográfico “Vive San Mateo”

18,30 a 19,30 h. CENTRO JOVEN MUNICIPAL EL TACÓN: Concurso Karaoke

19,00 h. PARQUE DE SANTA JULIANA: Marionetas de Maese Villarejo

19,00 a 22,00 h. CALLE PORTALES ESQUINA JUAN LOBO: Degustación de bocatita de panceta. Asociación Vecinos Centro Histórico.

19,15 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA: Festival de pelota a mano de profesionales. Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2017

19,30 h. PORTALES, 48: La verbena solidaria de Ibercaja. Elegancia mexicana. Mariachi

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN: Dúo Trasteando. Colabora Café La Fundación

20,00 h. DESFILE DE CARROZAS, PEÑAS, GRUPOS. FOLKLÓRICOS Y BANDAS DE MÚSICA. Itinerario: Jorge Vigón, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avda. de la Paz y Padre Claret

20,00 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA: Grupo de Danzas Casa de la Comunidad Valenciana. Federación de Casas Regionales

20,00 h Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.). Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN

21,00 h. HOTEL LOS BRACOS: Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus

21,30 h. FUENTE MURRIETA: Noche Punk “Chelsea (U.K.) El Cuarto Verde y Tobogán. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas.

22,00 h. PLAZA DEL MERCADO: Concierto Jorge García - CELTAS CORTOS

22,00 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

22,30 h Conciertos PARRILLA. PLAZA DEL PARLAMENTO: LA LOCURA DE BACO - CAMINO DEL EXCESO - KØLISION Ayuntamiento de soria - LOS ESTANQUES. Ayuntamiento de Santander.

23,00 h. PARQUE DE LA RIBERA: XI CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza)

23,30 h. CALLE SAN MATIAS: Concierto RDT. Peña La Rioja - Federación de Peñas

23,30 h. FUENTE MURRIETA: Concurso de sevillanas. Caseta de Andalucía

24,00 h. CASCO ANTIGUO: Pasacalles Charanga Doctor Pío. Peña Áster.

24,00 h. CASCO ANTIGUO: Pasacalles Charanga La Pacharanga. Peña La Uva

00,30 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía.

23 de septiembre, sábado

9,00 h. CALLE DOCE LIGERO: Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos. Peña La Unión

10,30 a 13,30 h. FRONTÓN EL REVELLÍN: Torneo Fiestas de San Mateo. Federación Riojana de Pelota.

10,30 a 18,30 h. PARQUE DE SAN ADRIÁN: 8 horas de Voley Parque. Federación Riojana de Voleibol

11,00 h. PLAZA DEL MERCADO: SEMANA GASTRONÓMICA Degustación de Salchichón asado Degustación de Patatas a la riojana. Federación de Peñas

11,00 h. ALCAMPO – PARQUE RIOJA: Degustación de choricillo Peña La Unión

11,00 h. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA: Degustación de mejillones con tomate. Peña La Simpatía

11,00 h. AVENIDA DE COLÓN: IX Exaltación de chuletillas asadas. Federación de Peñas de Logroño.

11,30 h. JARDINES DEL INSTITUTO SAGASTA: Degustación de brocheta de langostinos. Peña Logroño

12,00 h. CALLE SAN MATÍAS: IV Concurso de Ranchos. Peña La Rioja

12,00 h. CALLE SAN MATÍAS: IV Concurso infantil de dibujo. Peña La Rioja

11,00 a 13,00 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Asociación Logroño Gaita: GRUPO I: Plaza de Toros, Doce Ligero, Plaza del Ayuntamiento, Avd. de la Paz, Juan XXIII, Duquesa de la Victoria, Calvo Sotelo, Vara de Rey, Espolón, Muro de la Mata, Bretón de los Herreros, Capitán Gallarza, Portales, Plaza del Mercado GRUPO II: Plaza de Toros, Madre de Dios, Avd. de la Constitución, Plaza de los Fueros, Tricio, Paseo de Dax, Obispo Bustamante, Avd. de Navarra, Yerros, Plaza Amós Salvador, San Bartolomé, Herrerías, Travesía de Palacio, Mayor, Mercaderes, Caballerías, Juan Lobo, (descanso), Portales, Plaza del Mercado

11,30 a 14,00 h. PARQUE SAN ADRIÁN: Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. AAVV Siete Infantes

12,00 h Pisado de uva familiar. PARQUE SAN ADRIÁN

12,00 h. FRONTÓN EL REVELLÍN: Final de Pelota Mixta San Mateo Federación Riojana de Pelota

12,00 h: Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.) Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN

13,00 h_ Encuentro y despedida de los Gigantes. PLAZA DEL MERCADO Portales,Marqués de Vallejo, San Juan, Muro del Carmen, Rodríguez Paterna, Hospital Viejo, Avda. de Viana, Capitán Gaona, Madre de Dios

13,00 h. FUENTE MURRIETA: Animación musical “Peña Rondalosa”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0.

13,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN: Concierto de la Agrupación Musical de la Banda de Música de Logroño

14,00 h. FUENTE MURRIETA: Vermú torero “Dj Guirimbi”. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

16,00 h. FUENTE MURRIETA: Café Cantante Sirens Please Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

16,00 h I Torneo de Mus Interbarrios. CALLE TRICIO. BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

17,30 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA: Festival de pelota a mano de profesionales. Desafío del Vino Bodegas Domus Dei

18,00 h. PLAZA DE TOROS: Corrida de toros. 6ª de abono. Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Juan Bautista y Román

18,30 h Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.) Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN

18,00 h a 24,00 h. PLAZA 1º DE MAYO: Calle Salsa 2017. Asociación Sinergia

19,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN: Marionetas de Maese Villarejo

19,30 h. PORTALES, 48: La verbena solidaria de Ibercaja Dúo Sara y Guillermo. Bailes de salón.

20,00 h Visitas narradas por los caminos del vino (60 min.) Lugar de salida: PUERTA DEL REVELLÍN

20,00 a 22,00 h. PARQUE DEL CARMEN: Michel García cantautor. Colabora Café La Fundación

20,00 h. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ: Concierto rock Cuarentena – Sleeping Lion –Terzero en Discordia. Peña La Vendimia

20,00 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA: Muestra de Casas Regionales. Aragón. Grupo Folklórico de la Casa de Aragón en La Rioja

20,00 h. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA: Eli y los Revivalitis, música de los 60, 70 y 80. Federación de Casas Regionales.

21,00 h. HOTEL LOS BRACOS: Coloquios del Círculo Cultural Taurus. Círculo Cultural Taurus

21,00 a 22,00: Dixiemulando Jazz en la narria de Cervezas Ámbar-La Zaragozana La narria es un carro tirado por caballos Shire, la raza equina con mayor alzada del mundo. GLORIETA DR. ZUBIA, PORTALES, ONCE DE JUNIO, BRETÓN DE LOS HERREROS Y PASEO DEL ESPOLÓN

21,00 h. TEATRO BRETÓN: “Los vecinos de arriba”. De Cesc Gay

21,30 h. FUENTE MURRIETA: Tributos a AC/DC, Iron Maiden y Guns’s Roses. Espacio Peñas 2.0 - Federación de Peñas

22,00 h. FUENTE MURRIETA: Orquesta “Trío de Tres”- Sevilla. Caseta de Andalucía

21,30 h Concentración de Peñas y desfile fin de fiestas. Itinerario: Murallas del Revellín, Portales, Muro de Cervantes, Avda. de la Paz y Plaza del Ayuntamiento

22,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTOQUEMA DE LA CUBA FIN DE FIESTAS

22,30 h. PLAZA DEL PARLAMENTO: Conciertos Parrilla THE MONSTER LOVERS - THE END - ADIÓS NICOLE. Ayuntamiento de Murcia - ENTROPÍA Ayuntamiento de Vitoria -

22,30 h. PLAZA DEL MERCADO Fiesta Revival, musica de los ‘80 hasta hoy. Asociación de Hosteleros Plaza del Mercado

24 de septiembre, domingo

10,30 a 13,30 h. FRONTÓN EL REVELLÍN: Torneo Fiestas de San Mateo. Federación Riojana de Pelota

11,00 h. PARROQUIA DE VALVANERA: Misa solemne. Peña Áster – Federación de Peñas

11,30 h. AUDITORIUM MUNICIPAL: XXXIX Festival de Jotas. Peña Rondalosa – Federación de Peñas.

12,00 h. CALLE VITORIA: Ofrenda de flores a la Virgen de Valvanera. Peña Áster - Federación de Peñas

17,00 h. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA: Festival de pelota a mano de profesionales. Final del Torneo de Pelota San Mateo 2017

19,30 h. TEATRO BRETÓN: “Los vecinos de arriba". De Cesc Gay