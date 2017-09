«Las peñas son el reflejo de la vida misma, como un Gran Hermano» Juanjo Sánchez, presidente de la Federación de Peñas. :: M. Herreros El representante de los cerca de 1.200 peñistas de Logroño reivindica el cambio en la imagen de un colectivo ligado de forma indefectible a San Mateo Juanjo Sánchez Federación de Peñas TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 20 septiembre 2017, 18:01

Desde que en noviembre del 2015 Juanjo Sánchez tomó el relevo de su padre en la presidencia de la federación, las peñas de Logroño han escalado en su protagonismo en las fiestas mateas. Además de las actividades tradicionales, su sello también está impreso en otras muchas con el Espacio Peñas 2.0 como punto neurálgico. «Ahora proyectamos otra imagen», opina.

- ¿Hay rivalidad entre las peñas?

- Ni en San Mateo ni durante el resto del año. Al contrario, el compañerismo entre todos es total.

LAS FRASES «Trasladar que una peña es la excusa para hacer botellón es lo fácil para atraer a los jóvenes, pero ni es nuestra idea ni sería buen ejemplo» «¿La dieta para estos días? La matea: comer y beber lo que haya cuando haya»

- ¿Y si un chaval decide participar en una? ¿No preferiría que se decantase por la suya (Aster)?

- No te voy a negar que como presidente de mi peña intentaría convencerle de que entrara en la nuestra. Pero si no es así, tampoco pasa nada. Me quedo contento si crece el número de peñistas en general.

- ¿Hay algo de hereditario? Usted es un buen ejemplo.

- Hasta cierto punto. Si mamas el mundo de las peñas desde pequeño es muy probable que te atraiga. No es nada extraño. También es normal que te guste la música si siempre has escuchado discos en casa o practiques deporte si tu padre jugaba en un equipo. Las peñas son un reflejo de la vida misma, una especie de Gran Hermano en el que hay de todo. Gente que entra desde chavales, unos que prueban un tiempo y se marchan, otros que se quedan...

- Hay ajenos a ese mundo de las peñas que las ve como algo anticuado, con un punto rancio.

- Cada vez son menos los que piensan así. El punto de inflexión ha sido Espacio Peñas 2.0, desde el que se está proyectando una imagen nueva mostrando que somos capaces de promover una enorme y variada cantidad de conciertos y actividades.

- ¿Cómo ha repercutido?

- Cuantitativamente se ha producido un alza de nuevos peñistas que no ocurría desde hace años. Sobre todo gente de una franja de edad entre los 30 y 40 que ahora ven las peñas desde un prisma distinto y ya no las asocian exclusivamente a un grupo de amigos que sale a la calle una vez al año con sus hijos para hacer degustaciones e ir a los toros.

- ¿Tanto ha crecido el número?

- En torno a un 25%. Es, además, algo que no ha pasado en muchos otros sitios donde las peñas son sólo una excusa para hacer botellón y pasarlo bien sin más. Trasladar eso hubiera sido lo fácil para atraer a muchos jóvenes a entrar en nuestro grupo, pero eso está muy lejos nuestra idea y no sería un buen ejemplo.

- ¿No hay algo de rutina en el papel del peñista San Mateo tras San Mateo?

- Por una parte sí. Inevitablemente hay actos que se repiten. Sin embargo, es una rutina muy agradable. Son como esas vacaciones en las que siempre vas al mismo destino y una vez al año te reencuentras con la misma gente. Aunque es el mismo entorno, te agrada compartir con ellos un tiempo, hablar de cómo han ido las cosas desde que no te ves, volver a compartir buenos momentos.

- ¿Y es obligatorio ir también todos los años a los toros?

- No. Hay algunos que sí compran el abono y otros que prefieren no acudir. Depende de cada cual.

- ¿Prefieren no entrar en un debate tan polarizado siempre como el de la tauromaquia?

- Tampoco es eso. Las peñas siempre han estado asociadas a la feria, animando las corridas. Simplemente, se trata de algo muy personal.

- Su padre y predecesor en el cargo constataba hace años que las peñas también habían notado los efectos de la crisis. ¿Percibe ahora que algo ha cambiado o son sólo eslóganes del político de turno?

- Lo cierto es que el ambiente es distinto. La gente consume más, hay mayor participación, se es más generoso en el gasto... Sin embargo no creo que se deba a que uno tenga más o menos dinero, sino porque la percepción ha cambiado, hay menos miedo. Es un estado mental.

- ¿Su dieta para esta semana?

- La matea. Comer y beber lo que haya cuando haya.