La partida culinaria se juega fuera de casa Un grupo de clientes charla y compra en la plaza de Abastos de Logroño. :: sonia tercero La variedad de actos gastronómicos en el programa hace que las comidas en el hogar familiar pierdan fuerza durante las fiestas IÑAKI GARCÍA Logroño Viernes, 22 septiembre 2017, 17:20

Sólo hay que echar un pequeño vistazo al programa de fiestas para percatarse de una certeza. El que lo mira descubre en todos los días de celebraciones una larga lista de eventos relacionados con la gastronomía. Tantos que cualquier ciudadano podría pasar la semana matea encadenando de manera continua actividades de ese tipo sin la necesidad de pasar por casa para cocinar y lograr saciar el hambre.

Las opciones para echarse a la calle son múltiples y pasan desde las innumerables degustaciones que proponen las peñas logroñesas hasta los pinchos que se ofertan en todos y cada uno de los bares de la capital, pasando por otros repartos culinarios organizados por las asociaciones de vecinos o citas ineludibles como la exaltación de las chuletillas o el tradicional concurso de calderetas. Sin descanso.

Muy probablemente, esa sea la causa de que las comidas familiares en el hogar hayan perdido pujanza en los últimos años. La gente, por regla general, prefiere la calle, culinariamente hablando, durante los 'sanmateos' y así lo constatan los encargados de vender los productos. Los comerciantes se ponen de acuerdo: en las fiestas no aumentan las ventas, sino más bien todo lo contrario. «La gente está más en la calle que en casa y se junta en cuadrillas o en sociedades gastronómicas para comer», apunta el carnicero del Mercado de San Blas Daniel Pascual.

Es cierto que no todo el mundo tiene fiesta durante San Mateo, pero en esos casos (muchos) la tendencia es a no variar demasiado el menú de cualquier otra semana del año. «En nuestra familia trabajamos todos, pero no hacemos ninguna comida especial», expone José Antonio, un vecino de Logroño. «Ni siquiera el 21 de septiembre», apostilla.

«Durante estos días festivos, se hace más vida en la calle que en casa» Daniel Pascual Carnicero

«En San Mateo hay muchísima gente que prefiere comer en las degustaciones» Yoana Buzoianu Pescadera

Aun así, el día de San Mateo sigue siendo el preferido para comer en el hogar. «En mi casa nos hemos juntado desde siempre y lo seguimos haciendo», apunta María Luisa, otra vecina logroñesa. Y apuntilla: «Pero es cierto que antiguamente había mucha más tradición que ahora porque yo conozco a mucha gente que ese día prefiere irse de 'vermú torero' y estar en la calle hasta que el cuerpo aguante».

Comodidad

En cuanto al menú por el que optan las personas que sí comen en casa durante esos días, la comodidad es el factor común. «Yo siempre intento dejar la comida hecha de un día para otro para así poder aprovechar la mañana para hacer otras cosas», dice María Luisa. «Y hay mucha gente que durante esos días elige los platos precocinados», añade.

Los comerciantes se muestran de acuerdo con esa percepción. «En ese aspecto, las fiestas han cambiado mucho porque la gente va mucho a las degustaciones», expone Yoana Buzoianu, pescadera de la plaza de Abastos.

Ya sea por las múltiples degustaciones, por las ganas de reunirse con los amigos y pasar un rato agradable o por el simple hecho de romper con la rutina diaria, hay algo que parece claro. La partida culinaria durante las fiestas de San Mateo se juega fuera de casa. Y el tablero tiene una gran variedad de casillas y muchísimos jugadores.