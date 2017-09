El palco de Diario LA RIOJA disfruta de «la mejor tarde»

«Estamos viendo buenos toros y los toreros están respondiendo ante esta ganadería. Ojalá fuera así de forma habitual, para recuperar la espontaneidad, la bravura de la tarde de fiesta, que se está perdiendo», comentaba el coronel jefe de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil en La Rioja, José Antonio Iglesias. Él fue uno de los invitados en el palco de Diario LA RIOJA, junto a su esposa Rosario Cuartero, la columnista del periódico Mayte Ciriza con su marido Emilio del Río, Larry Blecher con su mujer la médico Ana Cerón, la bióloga Amparo Gil-Albarellos y Sagrario Echarte. Con ellos estuvieron el director de Diario LA RIOJA, José Luis Prusén, y Merche Cerrolaza, de Rioja Medios.

Cerón aseguró que «es un lujo estar en este espacio como invitados del periódico y de Merche». «Ha sido muy emocionante, el segundo de la tarde, un gran toro», añadió. «Embestía, pero como para indultarlo no sé yo, si empiezas así...», opinó Blecher. «Respecto a los toreros, Bautista es un buen diestro, pero me encanta Curro Díaz», apuntó. «Los victorinos no han defraudado, han embestido muy bien, Curro Díaz me ha gustado más que Bautista», valoraba Ciriza. Echarte calificó al segundo toro de «maravilloso». «Se esperaba mucho de los toros y no tanto de los toreros como lo que hemos visto», resumió. También pasaron por el palco Jaime Palacios y Fito Rubio.