NOVILLOS PARA ESTUDIO

De todo, como en botica. La novillada de la Quinta tuvo numerosos pasajes durante la lidia de los seis morlacos, que dieron juegos diferentes en los tres tercios. El quinto de la tarde, 'Español', con el número 8 y marcando en la tablilla 446 kilos, fue como el dicho ese de España es diferente. Bueno, por llamarse 'Español' ese novillo fue el diferente del encierro. Oiga, que sí lo fue. Protestado fuertemente porque se frenaba en capotes, porque hizo, es un decir, una pelea en varas, entrando rebrincado al caballo y saliendo de naja al sentir el hierro, buscando los espacios libres. Tres veces con la misma canción huyendo del castigo mientras los ánimos de los espectadores de ponían a cien. El segundo tercio, el de banderillas, fue otro episodio digno de mención. El primer par de garapullos y el novillo que se va como alma que lleva el diablo; los restantes encuentros, tipo rejoneo, de uno en uno y yéndose a buscar tierra libre. Al final se consumó la suerte, más bien desgracia, y llegó el tercio final. La papeleta que se le presentaba al novillero sevillano Alfonso Cadaval no parecía sencilla, pero hete aquí que el novillero, muleta en mano, le endilgó unos doblones que el torete recibió así como con agrado. Luego en los medios le enjaretó una tanda por el pitón derecho con enjundia y cambió la decoración. El chaval se había ganado al público. Siguió con dos tandas más por el derecho ligadas con el que no humillada pero que parecía que lo hacía. Dos tandas de naturales con cierta enjundia, aunque el morlaco terminaba con la cara por las nubes. La estocada desprendida y caída dio en tierra con el español 'diferente'. Y hubo petición y concesión de la oreja que paseó con orgullo el sevillano que supo superar las dificultades del novillo. A mí me pareció de perlas el premio, que por supuesto ante un novillo pastueño no hubiera tenido ni premio de consolación.

Leo Valadez tuvo un lote más que aceptable. Su primero fue bueno pero, a mi juicio, el mejicano no terminó de entenderlo con las distancias, el novillo pedía como mínimo la media distancia y el chico empeñado en el encimismo, como los demás novilleros que tropezaron en la misma piedra. El cuarto fue un novillo casi completo, premiado con la vuelta al ruedo, para el que esto firma un tanto generosa, pero no hay más comentario sobre el tema. Discutir el doble premio orejil puede que no sea lo políticamente correcto, pero que quieren que les diga. Creo que 'Palomo', que así era su nombre, mereció una faena más ajustada, más honda, más limpia. No sé, porque uno sabe lo justo del toreo, pero creo que el burel mereció más. Claro que el público, casi toda la plaza, estaba 'loca' con la labor del mejicano y su toreo variado con capote y muleta y la estocada entera pudo ser determinante para el segundo trofeo que hace dos décadas no se hubiera concedido. El caso es que las cortó y sumarán en su carrera las dos orejas de Logroño.

El tercer espada, el madrileño de origen navarro 'Toñete', que no es precisamente 'Antoñete' cortó una oreja a su primer novillo, que como la mayoría de la corrida no humillaba ni para atrás, pero metía la cabeza en los engaños y los seguía con cierta morbilidad, llegando los muletazos a los tendidos. Creo que le faltó ligar los muletazos en serie, pero tiene maneras de torero caro. Lleva poco tiempo., vamos que carece del oficio y de la experiencia y el cuajo que alcanzará cuando toree más. Digo yo. En su segundo, muy ovacionado de salida, no sé por qué, quizás por lo zancudo que era el cárdeno burel. El caso es que el novillo era noble y, aunque no humillaba, seguía bien el engaño que le presentaba 'Toñete', quien con altibajos contaba con el apoyo del respetable. La espada le privó, me pareció a mí, de otra oreja y no digamos el descabello, sencillamente porque el morlaco no descubría la muerte. Escuchó un aviso, que carece de importancia, pero no consiguió lo que pretendía el novillero.

Lo cierto y verdad, que se decía en mis tiempos de chaval, es que los no muy numerosos espectadores se lo pasaron pipa, la mayoría, tanto cuando los novilleros hacían sus correspondientes quites, sobre todo en el cuarto novillo en el que Valadez dio la réplica a las chicuelinas de Cadaval, con el revoloteo del capote a la espalda -'zopepinas' o algo así le llaman a ese abaniqueo de capote-, como en el derribo del picador o del caballo. A mi juicio y sin que sirva de precedente, la novillada tuvo muchas cosas en la que fijarse, ese ir de largo al caballo la mayoría de los novillos. Cuatro orejas más dos vueltas al ruedo lo avalan.