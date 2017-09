«Sé que moralmente tengo la puerta grande de Logroño» Ponce, ayer frente a uno de sus toros en La Ribera. :: Justo Rodríguez El diestro valenciano, que estrenó el Capote de Paseo de La Rioja, confía en volver el año que viene a San Mateo Enrique Ponce Torero P.G.M. LOGROÑO. Jueves, 21 septiembre 2017, 15:52

«Sé que moralmente tengo la puerta grande de Logroño; estoy convencido de ello, pero las cosas son como son y hoy no ha podido ser a pesar de la gran tarde de toros que he dado en La Ribera», explicaba el diestro valenciano Enrique Ponce en el callejón del coso unos instantes después de concluir la faena a su segundo toro».

- ¿Qué ha sucedido con la espada?

- Ha hecho lo mismo al embestirme que en toda la faena. No se arrancaba por derecho y se me ha vencido, por eso la espada ha caído baja.

- Parece que no hay manera de conseguir esta puerta grande...

- Por unas cosas u otras se me resiste, pero hoy me voy feliz de Logroño porque he sentido al público muy cerca durante toda la corrida, casi desde que me he abierto de capote con el primero de mi lote.

- Ese toro no le ha dado demasiadas opciones, pero el cuarto ha tenido muchos matices.

- Creo que ha sido una faena muy importante por muchas cosas. El toro no tenía claridad, por el pitón derecho no humillaba, aunque era más franco, y por el izquierdo se venía siempre muy recto. Además, estaba claro que se quería ir a tablas.

- ¿Qué estrategia ha utilizado para corregir dichos defectos?

- Consentirle desde el primer momento, no le podía obligar con la muleta pero había que conducirlo siempre. Yo creo que eso ha sido clave para que tomara confianza. Al torearlo en redondo podía dejarle la muleta en la cara a media altura para ligar los lances, pero por la izquierda carecía de ese ritmo para lograrlo.

- Entonces se la puso para sacarlos de uno en uno.

- En la primera serie intenté ligarlos más, pero después, con el engaño recogido he intentado que al echársela a los vuelos provocando la embestida para que se arrancara. Creo que he conseguido que la gente se meta en la faena. Luego hasta e intentado la Porcina. Pero el toro ya, muy cercano a las tablas, no me ha dejado dársela como yo quería. La virtud ha sido aguantarle porque se pensaba bastante a esas alturas de la faena perseguir la muela. Pero bueno, si lo hubiera matado seguro que la segunda oreja hubiera sido pedida por la mayoría de la plaza.

- Esta mañana (por ayer) ha recibido el Capote de Paseo de La Rioja y ha hecho el paseíllo con él.

- La tarde del año pasado fue maravillosa a pesar de la polémica de la segunda oreja. Creo que el premio al triunfador de La Rioja es algo muy importante en mi carrera de matador y estoy orgulloso de haberme hecho acreedor a recibirlo. El capote de paseo es una verdadera joya y lógicamente lo he estrenado para esta corrida.

- ¿Volverá el año que viene a Logroño?

- Bueno, la puerta sigue ahí pero a pesar de todo me encuentro en un momento extraordinario y si las cosas son normales estaré el año que viene aquí.