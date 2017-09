«El lote me ha salido totalmente al revés» Hermoso de Mendoza. / J.R.. Pablo Hermoso de Mendoza Fue silenciado en sus dos toros P.G.M. LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 23:43

Pablo Hermoso de Mendoza estaba contrariado al finalizar su actuación de ayer en La Ribera: «El lote me ha salido totalmente al revés; el primero ha sido bastante bueno y el segundo malo y complicado», resumía el rejoneador navarro. Pablo Hermoso de Mendoza explicó que se había sentido «muy a gusto con el primero. No he estado afortunado con los hierros, porque una banderilla ha caído baja y un rejón también, pero las ejecuciones, los cambios por los adentros y el toreo ha sido muy bueno. Yo lo he disfrutado muchísimo. El segundo de mi lote ha sido un toro de esos que te sale en Portugal y le dan mucho mérito porque había que estar con él y poderlo mucho con los caballos. Yo sabía que con un rejón solo me iba a dar problemas pero como estaba tan parado no me quería arriesgar a que se le fuera la poca emoción que tenía por su genio».

Pablo Hermoso de Mendoza también valoró la respuesta del público logroñés ante el intento de salto de Peter Jansen: «Ha sido muy bonito porque ha sido el público el que lo ha parado. Y más bonito todavía porque sin la más mínima agresividad, lo han agarrado, lo han inmovilizado y lo han sacado fuera con una elegancia realmente ejemplar».