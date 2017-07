«Ver a Jesús y a Leire me devolvió el sentimiento de presentarme» Natalia Sáez Vendimiadora 2017 M.HERMOSILLA/J.E. LOGROÑO. Viernes, 21 julio 2017, 23:56

Con un enorme desparpajo y presentada por Miguel Sáinz como la que «hablaba hasta callada», Natalia fue elegida Vendimiadora 2017 después de cuatro años intentándolo.

1- Tengo muchas ganas, estoy muy contenta porque he conseguido mi sueño y espero que seamos una pareja perfecta.

2- Decidí presentarme esta vez porque, hace un año y medio me fui a vivir a Zaragoza y ver cómo salían Jesús y Leire me hizo renacer ese sentimiento que había dejado 'apartado' por un tiempo.

3- Había preguntas que eran fáciles pero es que había otras preguntas de las que no tenías ni idea. Algunas tuve que dejar en blanco, la verdad.

4- En el momento en el que entregas la candidatura piensas que vas a ser tú la Vendimiadora. Pero cuando ves que salen las fotos de tus compañeros y que son 22 personas, de las cuales 14 son chicas, pues te da un poco de bajón.

5- Quiero disfrutar de todo al máximo, que cada momento sea único y dejarnos la piel en ello. Lo que más esperamos es el disparo del cohete. Ver a todos los logroñeses abajo viendo cómo nos esperan tiene que ser impresionante.

6- Nuestros compañeros han sido todos magníficos, no puedo decir nada malo de ellos porque todos valíamos para ser Vendimiadores; si no creo que no nos hubiéramos presentado y el jurado no lo hubiese tenido tan difícil.

7- Hombre, siempre esperas que el nombre que digan sea el tuyo, pero cuando tienes un sueño siempre tienes que luchar por él para poder conseguirlo. Entonces creo que la mejor opción es seguir presentándote hasta que consigas tu sueño. Todo el mundo lucha por algo y nosotros hemos luchado por nuestro sueño.

8- Lo mismo que antes, que luchen por su sueños, que nosotros no lo dejamos y hemos salido elegidos. El año que viene puede que sean alguno de ellos, pero si no lo vuelven a intentar y se presentan nunca lo conseguirán, así que ánimo que pueden, lo mismo que nosotros.