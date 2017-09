«Si los grupos que emulamos nos vieran en directo saldrían encantados» Los integrantes de la banda tributo a Guns n' Roses, Nice Boys, en una imagen promocional. :: L.R. El Espacio Peñas 2.0 acoge a las 21.30 horas un triple concierto con 666, Thunderstruck y Nice Boys homenajeando a Iron Maiden, G'n'R y AC/DC Enrique Fernández Bajista de las bandas tributo a Guns n'Roses y AC/DC y promotor TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:11

La avalancha de conciertos protagonizados por bandas tributo tiene en San Mateo su ración esta noche con la actuación de Thunderstruck, Nice Boys y 666. Bajista en las dos primeras y promotor del show que lleva tres años girando por toda España, Enrique Fernández reivindica el valor (para músicos y público) de esta tendencia.

-Este verano vi el cartel anunciador de un concierto en el que avisaba con letras grandes: banda original. ¿A dónde hemos llegado?

-No sé quién decía en Facebook que a este paso iba a ver más grupos de tributo que originales. Tiene su gracia, pero ¿sabes lo que pasa?: que unos dejan dinero y los otros no. Lo que un músico quiere es vivir de la música, y resulta mejor tocar en una banda las canciones que a ti te flipan frente a un montón de gente que trabajar de teleoperador comiendo mierda. Es una opción profesional para muchos, sobre todo si se hace bien y el público responde.

-¿Es preciso ser un incondicional irredento para formar bandas así?

-No es estrictamente necesario porque ahora, por suerte o por desgracia, tocar en un grupo tributo se ha convertido como te digo en un trabajo para muchos músicos que no tienen otra posibilidad. En nuestro caso particular sí que somos superfans. Y yo creo que eso siempre viene bien, porque las cosas hechas con amor bien hechas están.

-¿En qué nivel de la escala de fanatismo está usted?

-Guns N' Roses y AC/DC han sido mis ídolos toda la vida. Tengo por supuesto todos sus discos y cuando era chaval, mi habitación estaba empapelada con pósters y fotografías suyas. En la última gira de Guns N' Roses, por ejemplo, he asistido a tres conciertos, uno de ellos en Japón.

-¿Y en la vida diaria? ¿Es de los que sale a la calle con un pañuelo en la frente como acostumbra a vestir Axl Rose en los conciertos?

-En el espectáculo sí que intentamos caracterizarnos sin caer en la pantomima. Que tanto la actitud como la puesta en escena sea similar a las bandas originales. Luego, en nuestra vida personal, no vamos de flipados pero sí mantenemos por gusto una estética rockera con nuestros pitillos y chupas de cuero.

-¿Qué dirían las bandas que emulan si tuvieran ocasión de escucharles a ustedes en concierto?

-Humildemente, creo que saldrían encantados si nos vieran en directo. Sonamos brutales y con una presencia que la gente disfruta mucho.

-Todas las bandas tributo de un mismo artista se venden como la mejor banda tributo del artista.

-Todo es marketing, como en otras facetas de la vida. El panadero de tu barrio también puede decir que hace el mejor pan de la ciudad, pero luego hay que probarlo para saberlo. Que cada uno se venda como quiera y luego el público decida.

-¿Existen también categorías de calidad en este mundo?

-Hay muchos grupos tributos buenos y muchos malos. Al final, los mejores suelen ser los más virtuosos y los que más gente convocan. El público es soberano y decide qué le gusta o qué no. En nuestro caso llevamos girando con este proyecto tres años tocando en las mejores salas del país y con una respuesta tremenda. No te digo que seamos los mejores, pero te garantizo que lo hacemos de puta madre.

-¿Se trata simplemente de reproducir al original o de aspirar a ser el músico que estás emulando?

-Somos músicos, pero no jilipollas. Ni yo me creo Duff McKagan ni nuestro vocalista Axl Rose. Una buena banda tributo debe ser lo más fiel posible al original porque es lo que la audiencia espera. Para la creatividad hay mucho campo más allá.

-¿Es compatible tocar en una banda tributo y tener en paralelo un proyecto musical propio?

-Por supuesto. Ahí está nuestro caso.

-No le imagino en su propia banda haciendo trap o reguetón.

-Pues no. Lo nuestro es el rock, que es muy amplio y va desde los setenta al heavy o el power pop.