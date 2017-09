Un día grande para recordar

La fiesta va quemando sus horas, pero la actividad no decae. El día grande no fue menos y las calles del corazón de Logroño volvieron a quedarse pequeñas para acoger a las riadas de vecinos y visitantes que, cada uno a su modo, honraron al santo... que no patrón.

Ayer hubo de todo y para todos. La banda sonora, en el día más riojano, la puso la Escuela de Dulzaina, que no faltó en los actos más tradicionales, ni en el desfile de gigantes, ni a primera hora de la mañana... Los más pequeños disfrutaron en los hinchables, camas elásticas y talleres infantiles del entorno de las calles Fundición y Labradores.

Agotados de tanta actividad, no pocos fueron los que optaron por retomar fuerzas en alguna de las numerosas degustaciones de la jornada: choricillo, revuelto de pimientos, salchichón a la plancha, torreznos, bocatitas de lomo con pimientos, morritos con pimientos verdes... Un menú completo en pequeñas raciones que permitió alargar el vermú hasta bien entrada la tarde.

Con un único parón de 14 a 16 horas, lo justo para una cabezadita corta, el principal acto de la tarde fue el que más tirón sigue teniendo. Gorgorito. Los títeres del Maese Villarejo volvieron a reunir a centenares de niños, esta vez en Las Norias, que permitieron que Gorgorito volviera a salir victorioso de su particular disputa con la bruja Ciriaca.

Las degustaciones y los parques infantiles regresaron por la tarde. También la música, con todo tipo de propuestas. Una de las más concurridas fue la verbena solidaria de Ibercaja con Voces del Ebro en la calle Portales.

El broche final lo pusieron los fuegos artificiales -los de ayer tenían denominación de origen italiana-, mientras que los del miércoles, que volvieron a reunir en el parque de La Ribera a miles de personas corrieron a cargo de la pirotecnia Hermanos Ferrández, de Murcia. Los Átomos, sevillanas y las charangas fueron los encargados de cerrar la gran jornada festiva de la capital riojana.