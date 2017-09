FIASCO DE CORRIDA

Estábamos contentos y esperanzados por ver la corrida de El Pilar que resultó un fiasco mayúsculo. Muchas mujeres en los tendidos. Me dijeron que Cayetano aportó un montón de espectadores y todavía más espectadoras. Lo cierto es que hubo la mejor entrada de lo que va de feria, entre tres cuartos y dos tercios andaba el aforo. A la salida de la plaza, sin pisar la calle un aficionado me comentó: «Tarde de expectación para ver eso que ha salido». Estaba decepcionado y no era nada extraño. Decepcionados por el mal juego de los astados, que, además, no fueron como los borregos al uso que suelen matar las llamadas figuras, salvo el primero, medio inválido y con síntoma de ser echado a los corrales, que sacó nobleza y buena embestida, a pesar de que besó la arena, perdió varias veces las manos entre las justas protestas del aficionado pagano. Y se obró el milagro porque tuvo delante, vaya suerte la suya, que su matador era el paisano, Diego Urdiales, que lo trató con mimo en la primera parte de la faena de muleta para ir poco a poco bajándole la mano logrando series por los dos pitones pletóricas de temple y mando, el 'milagro' del temple. Si señor, el temple que supo imprimir Diego Urdiales a ese toro medio inválido. Decir que lo mimó mucho y lo toreó mejor. Estocada precedida de un pinchazo hondo y la sorpresa para un servidor, ni saludó. No entiendo, la verdad, la reacción de la plaza, para mi desconcertante. Creo sinceramente que mereció, como mínimo, una vuelta al ruedo. Cosas que pasan que se escapan de mi saber y entender.

Donde se armó la marimorena fue en el cuarto, un toro de la familia bueyuna, que pegaba cabezazos y seguía el engaño porque el torero le obligaba una y otra vez. Hubo un descuido y el manso se le arranco derribándolo de mala manera haciendo por el torero en el suelo y saliendo milagrosamente ileso. El toro, manso con los clásicos arreones, y la bravura del torero, que ni se miró el vestido, aunque le pasó las manos para quitarse el polvo del albero, le echó casta torera con el público entregado, pero entregado. Lo mató de una estocada ligeramente desprendida. Pocas veces he visto tanto pañuelo blanco en los tendidos. Vino la primera oreja y los pañuelos seguían flameando al aire. El usía aguantó el chaparrón, porque además de los pañuelos los gritos eran ensordecedores. No hubo el doble trofeo y la bronca fue monumental. Perdónenme, pero mirando fríamente la faena, considerando la importancia que tuvo torear aquel boyancón de casi seiscientos kilos, no hubiera pasado nada, pero, por otro lado, me pongo en la línea del presidente, señor González, y confieso que la faena, no por el torero, no era de dos orejas. En compensación dio una segunda vuelta al ruedo aclamada muy de veras. Gran tarde de Diego Urdiales.

La corrida, mansa sin paliativos, muy deslucida, con bastante peligro sordo y ciego no permitió a un torero como Miguel Ángel Perera, uno de los más poderosos, lucir su arte, pero sí su valor. Venía con ganas de triunfar. Brindó sus dos toros a la plaza, estuvo valiente intentando el triunfo sin poder demostrar su categoría. Si su primero, rebrincadito, manso y listo no sirvió para triunfar, su segundo se revolvía buscando carne, teniendo que salir por pies en más de una ocasión. Fiasco de corrida. Fracaso del ganadero salmantino que cosecha muchos triunfos. Logroño es plaza de segunda. ¿Será esa la clave de lo que venimos viendo tres tardes seguidas?

El tercer espada, Cayetano, hijo de torero importante, nieto del gran Ordóñez, tiene una planta de torero caro. Sus dos cornúpetas fueron lo que se dice muy deslucidos, además de casta ausente con poco recorrido y embestidas distraídas. Unido al poco oficio demostrado por el torero, que quiso, pero no pudo, aunque lo intentó, a su manera, supongo, pero no es ni 'El Guerra' ni Domingo Ortega. Con el toro pastueño es otra cosa, pero no fue capaz de decir apenas nada y en la nada se quedó.

En la corrida de ayer, mirando mis notas, no puedo entresacar detalles destacados en positivo, salvo lo que pudiera haber sido el primero de la tarde si en lugar de su media invalidez hubiera sacado fuerzas porque calidad tenía. Tres avisos, que no tienen mayor importancia que saber que han transcurrido diez minutos en la faena de muleta. Un par de banderillas de 'El Víctor' al primero de la tarde, otro par de Curro Javier al segundo. En cuanto a la suerte de varas siguen más o menos igual, simulacro de suerte.