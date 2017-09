Éxito de ventas envenenado Ver a Fangoria en Logroño si uno no ha madrugado va a ser difícil. En menos de dos horas un cartel anunciaba en la sede de Onda Cero que sus invitaciones estaban agotadas DAVID FERNÁNDEZ LUCAS Logroño Miércoles, 6 septiembre 2017, 12:22

Que los logroñeses se «buscaran» la vida acudiendo a los otros 16 patrocinadores que no han explicado en rueda de prensa cómo y dónde conseguir las 200 entradas que tienen para repartir.

Y todo esto con el beneplácito del Ayuntamiento. Que ha puesto 9.500 euros del contribuyente para un concierto privado en el que más de la mitad de las entradas no se sabe cómo se pueden conseguir. Porque si multiplicamos 200 entradas por 16 patrocinadores no sale la friolera cantidad de 3.200 invitaciones que sólo unos cuantos de manera aleatoria van a conseguir sin que todo logroñés que paga sus impuestos puede disfrutar.

Podrán decir a este que escribe que no es el único concierto privado que paga nuestro Ayuntamiento. Correcto. Por Robe Iniesta también se puso dinero público en esa nueva fórmula público-privada que han puesto de moda. Pero la diferencia clara es que en el concierto del extremeño cualquiera puede acceder pagando. Las reglas son las mismas más para todos. Y habrá invitaciones y compromisos.... pero todo el mundo puede acceder. ¿En Fangoria va a pasar lo mismo? Me temo que no cuando más de la mitad del aforo no se sabe cómo ni de qué manera se reparte, algunos de los establecimientos no las tenían por la mañana, otros dan unas pocas y el resto van a hacer actos para repartirlas sin haberlo anunciado... no es algo muy serio sobre todo cuando en el acto hay dinero público de por medio.