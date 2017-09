Esperando a Carolina M-Clan ofrece el primer gran concierto de la plaza del Ayuntamiento en San Mateo, con el público ansioso por escuchar su más célebre canción DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 18 septiembre 2017, 12:20

A veces una mosca cojonera fastidia lo que podría haber sido una buena experiencia. A pesar de que puede haber manjares sobre la mesa, una compañía excelente o algo que realmente merece la pena ver y escuchar, puede que un elemento externo aparezca y se lleve el inmerecido protagonismo. Ayer, Carlos Tarque, cantante de M-Clan, sufrió esa maldición durante el primer concierto de la plaza del Ayuntamiento en las fiestas de San Mateo 2017. Desde el inicio hasta el final Tarque se mostró incómodo con el auricular de retorno, se lo soltó y colocó varias veces, se quitó la americana en dos ocasiones para intentar acoplárselo adecuadamente y, al final, optó por deshacerse de él en la desembocadura de la actuación, durante la canción ‘Maggie, despierta’. M-Clan ofreció un concierto correcto, con mucho guitarreo y partes sobresalientes, y aunque cuentan con un nuevo disco, ‘Delta’, probablemente el menos conocido de su trayectoria, las canciones de este no fueron las protagonistas del repertorio.

La plaza del Ayuntamiento estuvo bien nutrida de espectadores (6.000 afirman las fuentes oficiales, aunque parecían muchos menos, sobre la mitad), pero quizá acogió menos público de lo esperado. M-Clan es un grupo de ámbito nacional, dirigido al público adulto-joven, y quizá por eso no obtuvo el seguimiento esperado. Y es que el común de los mortales trabaja al día siguiente y la medianoche es una hora tardía para asistir a un espectáculo así. La primera canción del repertorio fue ‘Usar y tirar’, tal vez un inicio demasiado frío pero que se contrarrestó con la segunda, la célebre y más potente ‘Llamando a la tierra’. Las dos pertenecen al disco ‘Usar y tirar’ de 1999 que produjo Alejo Stivel (Tequila), el techo de una banda que comenzó con un par de discos (‘Un buen momento’ y ‘Coliseum’) de rock americano y polvoriento cuyas canciones han desaparecido de su repertorio, salvo alguna honrosa excepción como ‘Perdido en la ciudad’. Stivel otorgó al grupo un toque comercial asumible con la versión del ‘Serenade’ de Steve Miller (‘Llamando a la tierra’), todo un éxito que se repitió más tarde con ‘Maggie, despierta’, versión de la canción de Rod Stewart ‘Maggie May’. Después abandonó la formación el guitarrista Santi Campillo y, desde entonces, M-Clan es otra cosa. Del grupo original ‘sólo’ quedan Tarque y el guitarrista Ricardo Ruipérez, y donde otros músicos han creado un nuevo grupo ellos continúan con el mismo.

No se puede negar, por otra parte, que la música es de buena factura y que Tarque controla el escenario de forma magistral. Apareció sobre él con pantalones pitillo, camisa roja y americana morada de gala, de mago de televisión. La voz de M-Clan es una de las mejores del rock nacional, de la música nacional, se parece a la de Sergio Dalma. Eso ya hace que medio concierto esté hecho. Con la inclusión de las canciones de ‘Delta’, el concierto se convirtió en un tobogán: tras ‘Souvenir’ y ‘Perdido en la ciudad’ llegaron canciones como ‘Calles sin luz’, ‘Para no ver el final’, ‘Basta de blues’ y las nuevas ‘La esperanza’ y Delta’. El público, en su mayoría, no reconocía las letras. Las canciones descendieron al terreno del blues con partes instrumentales que Tarque aprovechaba para intentar solucionar su problema con el auricular.

«Discurso contra la corrupción»

Ya en la recta final, el concierto volvió a encenderse, sobre todo gracias a ‘Las calles están ardiendo’, con solos de guitarra que recordaban al ‘Jump’ de Van Halen. Fue el mejor momento del directo. Los seis músicos de la banda ofrecieron la máxima intensidad al interpretar una canción que Tarque (séptimo integrante de la banda) presentó como «un discurso contra la corrupción política». A continuación, con ‘Maggie, despierta’, el cantante se bajó del escenario y se mezcló entre el público y sufrió una lluvia de ‘selfies’ y vídeos.

Tras 70 minutos de concierto el grupo dejó los instrumentos al acabar ‘Pasos de equilibrista’, pero con un primer bis en cartera en el que interpretaron ‘Miedo’ y ‘Quédate a dormir’. Después, a la hora y media de concierto, otra vez adiós, pero Tarque se marchó animando al público a pedir otra. Y hubo otro bis, claro, el segundo, con la esperada ‘Carolina’. En total, unas diecisiete canciones y una hora y tres cuartos de actuación, algo más generosa que los breves conciertos de años anteriores. Todavía hubo una canción más, la nueva ‘Concierto salvaje’, pero para entonces buena parte del público ya abandonaba el lugar. Ya había escuchado lo que quería.