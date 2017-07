«Voy a disfutar de las fiestas de San Mateo a tope» Cristian Sarramián Vendimiador 2017 M.HERMOSILLA/J.E. LOGROÑO. Viernes, 21 julio 2017, 23:56

Un Cristian nervioso y emocionado agradecía a todos el apoyo y se acordaba de sus compañeros. Les animó a volver a intentarlo como él lo hizo porque como dijo «el que la persigue la consigue, tenemos que luchar por nuestros sueños».

1- Ha sido como quitarme un peso de encima, porque quería ser el elegido aunque no me lo creo aún. Este año era muy difícil y la verdad que estoy muy ilusionado y tengo ganas de representar a los logroñeses y logroñesas.

2- El año pasado me quedé con muchas ganas, seguí a Jesús y a Leire en la mayoría de los actos, y la verdad es que me lo pasé muy bien y lo quería vivir desde dentro.

3- Sinceramente, yo lo vi muy difícil, pero bueno al final salí contento, aunque bien del todo no. Alguna que otra dejé en blanco pero es que había unas pocas que iban a pillar.

4- Antes de entregar la solicitud siempre piensas que puedes ser el elegido pero cuando ves a tanta gente y luego cuando les conoces ves que son majísimos y majísimas y que tienen muchas posibilidades de ser los elegidos. Yo este año no las tenía todas conmigo, la verdad.

5- Voy a disfrutar las fiestas de San Mateo a tope, disfrutar todo de esta manera que no vamos a repetir nunca y dejarnos la piel y que la gente nos conozca como somos. De lo que más ganas tengo es del disparo del cohete, estoy deseando que sea ese día ya.

6- Todo lo que dice Natalia es cierto, hemos hecho una piña este año. Nos hemos llevado muy bien.

7- La verdad es que no, ya que como he dicho el año pasado me quedé con muchas ganas de vivir las fiestas desde dentro como un Vendimiador. Estuve al lado de Leire y de Jesús y me volvieron a animar.

8- Les diría que el año siguiente vuelvan a presentarse, que vuelvan a estar aquí, que no tiren la toalla. Que quien la sigue la consigue y que nosotros la seguimos y lo hemos conseguido, aunque tampoco hayamos salido a la primera.