Té, chocolate, café... y llaves de oro

Gorgorito y Rosalinda (esto es, sus 'alter ego' Juan y Mónica Díaz Quintero) llegaron a la sede de la Peña Logroño 'engañados'. Habían quedado a tomar un café poco antes de las 13 horas con la alcaldesa, Cuca Gamarra, y el concejal de Festejos, Miguel Sáinz. Hablaron de sus cosas y después los ediles les invitaron a un acto que, según reconocía Mónica, les dijeron que les iba a gustar mucho. Se quedaron en un segundo plano, perdidos entre el público, «de espectadores», decía Mónica, hasta que, sorpresa, la presentadora del acto hizo público que la Peña Logroño, que el próximo 30 de septiembre cumplirá su 50 aniversario, hacía entrega de las llaves de oro de su chamizo... a la compañía Maese Villarejo por su contribución a las fiestas de Logroño «y por el orgullo por sus profesión que muestran» en especial hacia los más pequeños.

En ese momento Gorgorito y Rosalinda se revolvieron, emocionados dijeron después, en la bolsa en la que descansaban. Es uno más de los reconocimientos que la ciudad de Logroño les brinda y que se suma, año sí y año también, a la ingente cantidad de público que 'peregrina' en busca de sus representaciones... Desde 1954. Más de 60 años de fidelidad a las fiestas mateas. «Sin Gorgorito y sin la Peña Logroño las fiestas de la ciudad no serían las mismas. Gracias a vosotros nos convertimos todos en niños», dijo la alcaldesa, sobre la que se abalanzó el propio Gorgorito para darle las gracias.

Pero fue después de que, primero Juan y después Mónica, los hijos de los fundadores de la compañía Maese Villarejo, agradecieran a la ciudad y a la peña de roja casaca la entrega de su máximo galardón. «Estamos muy emocionados. Estamos abrumados. Es todo muy emotivo y cariñoso», decía Juan Díaz Quintero. «Para nosotros las de Logroño son unas fiestas que no nos podemos perder. Son muy entrañables», completaba con el reconocimiento en la mano.

Gorgorito, emocionado

«A mí, todas estas cosas me gustan mucho. Demuestra que mis amigos no son solo los niños, sino gente de todas las edades y eso es fabuloso para mí», decía un Gorgorito tan emocionado como Rosalinda, que le acompañó durante todo el acto. «Logroño es impresionante porque todo el mundo me saluda y es espectacular. Además los niños de Logroño son muy valientes y gracias a ellos salgo victorioso en todas mis aventuras con la bruja Ciriaca».

«Yo estoy muy nerviosa. Incluso se me ha saltado una lagrimita», decía Rosalinda ante de enfrascarse en una especia de discusión con Gorgorito acusándole de ser demasiado «ingenuo» por seguir confiando en la bruja Ciriaca.

Cerca de ellos, Óscar Fernández, presidente de la Peña Logroño, recordaba la larga historia de una organización estrechamente vinculada a la ciudad y a sus celebraciones. «Un grupo de amigos se reunió hace 50 años para disfrutar de las fiestas. Cuando acabaron, el 30 de septiembre decidieron fundar la Peña Logroño». Desde entonces, vestidos de rojo, dan color y alegría a la fiesta.