Me decía mi amigo Eduardo por teléfono una vez finalizada la corrida de ayer con tono sincero y cierta jocosidad: «Si dejas la página en blanco igual es mejor». Caramba, pero si resulta que se cortaron tres orejas, dos Talavante y y una Roca Rey, pero analizando lo dicho y por aquello que del dicho al hecho hay buen trecho, como dice el refranero español, pues eso, que ni chicha ni limonada, o limoná. La corrida valió poco, que digo, poquísimo. De bravura, ausente; de fuerzas, las justas para sacar algún partido de los cuatro morlacos de Jandilla, que tantos éxitos ha cosechado esta temporada y en plazas importantes. Logroño seguramente no lo es para el ganadero visto el lote de toros, terciaditos todos, culopollos más de tres, con peleas 'asombrosas' en el tercio de varas, que dicen los que saben de esto, es el yunque en el que se forja la bravura del toro. Ayer el primer tercio fue un simulacro, a casi todos los toros no les salió sangre poco más que para un análisis. En cuanto a la colocación, sobre todo por parte de Roca Rey, mucho que desear. Al último que le cortó una oreja pedida con pañuelos y a viva voz, lo colocó al caballo dentro de las rayas que no deben pasar los morlacos. Es igual, con el añadido que el señor González González tuvo que sacar el pañuelo blanco porque así lo exige el reglamento taurino, que a buen seguro a don Manuel no le hizo la mínima gracia, pero dicen que el reglamento está para cumplirse como la Constitución que tanto se saltan algunos políticos, que no la quieren cumplir sin que, al parecer haya el castigo correspondiente. La dio porque el público, en los toros es soberano. Una orejita de regaliz, impropia de una plaza que ha perdido el norte hace unos pocos años. No quiero recordar lo que hubiera pasado tan sólo hace dos décadas. Bueno, estoy seguro de que no la hubieran pedido ni dos docenas de aficionados y tres o cuatro de espectadores, que hay que diferenciar al espectador, mucho más numeroso que el aficionado, pero así está la fiesta.

Pablo Hermoso de Mendoza sigue siendo don Pablo, así lo demostró en su primero, toreando y bien al primero de la tarde; con su segundo, un toro que buscaba insistentemente los adentros, hizo una labor de gran profesional sacándolo repetidas veces de su querencia y logrando pasajes en su lidia de importancia.

En la corrida hubo además otro protagonista, el famoso 'animalista' extranjero habitual en tirarse al ruedo cuando está el toro lidiándose, que fue interrumpido por dos valientes aficionadas que lo sujetaron hasta que apareció la policía y se lo llevaron en volandas

Vaya por delante mi aplauso para el presidente de la corrida, señor González González, por su negativa a conceder la segunda oreja

Hablaba anteriormente de la oreja concedida al valiente torero peruano Roca Rey, que tiene gran habilidad para encandilar a los espectadores, pero al torero extremeño Alejandro Talavante, uno de los mejores, sin duda, del escalafón superior, le pidieron insistentemente la segunda oreja de su primer toro. Manuel González presidente del festejo se negó en redondo, lo que le valió el rechazo y la bronca de muchos espectadores y también la réplica de los buenos aficionados que le aplaudieron con fuerza. El señor del palco hizo muy requetebién al no conceder el segundo trofeo, señores aplaudidores de cualquier cosa. La segunda oreja es potestativa del señor presidente del festejo y debe considerar el juego del toro en los tres tercios y, especialmente, la estocada como indica el reglamento. Mi aplauso sincero y fuerte por su decisión totalmente acertada. Un bajonazo no puede premiarse. Ya concedió la primera oreja que es potestativa del público, pero la segunda, ni de lejos era merecedora de la salida a hombros. Naturalmente que Talavante parecía estar 'jugando' al toro. Hubo momentos de buen toreo, gracias a la sabiduría del espada, que no por el juego del toro, que en otras manos no hubiera lucido apenas. Otra oreja cortó al quinto y marcó la diferencia con su compañero de cartel. Lo mejor con diferencia salió de la muleta y de las muñecas de ese pedazo de torero que ayer no tuvo enemigos dignos para sacar a relucir todo su poderío y que tantas veces alumbra en los ruedos ante toros de verdad.

Logroño es plaza de segunda, hay que admitirlo, pero durante muchos años se ha caracterizado por el toro serio y ayer los astados, bastante cómodos de cabezas y ausentes de lo más elemental que debe tener la ganadería de bravo, no hubo toros de mediana categoría. Creo que ese no es el camino para recuperar a la afición al arte taurino. Doctores tiene la tauromaquia. Allá cada cual.