«Nuestras canciones son atemporales y Nacha Pop, una banda del siglo XXI» El cantante y guitarrista de Nacha Pop, Nacho García Vega. :: efe La plaza del Ayuntamiento vuelve hoy (24 horas) a convertirse en centro de la música de San Mateo con la actuación de una banda mítica como Nacha Pop Nacho García Vega Cantante de Nacha Pop TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 20 septiembre 2017, 16:20

Los creadores de himnos indispensables en el devocionario de la música española como 'La chica de ayer' llegan a Logroño sin el malogrado Antonio Vega pero con su primo Nacho García Vega (Madrid, 1961) manteniendo firme el legado de la banda y también sus nuevas creaciones. Lejos de arrullarse en el revival, el líder de Nacha Pop reivindica la vigencia y energía de una banda con sello propio.

- ¿Le molesta si empiezo preguntándole por su primo?

- En absoluto. Podemos hablar de él todo lo que quieras.

LAS FRASES «Sería triste que gente de mi generación no viniera a los directos porque significaría que la música fue efímera» «Se puede crear una banda tributo a Nacha Pop, pero los temas nunca estarán vivos si no los toca el grupo original»

- ¿Hay alguna entrevista en que no le interpelen sobre Antonio Vega?

- Es normal que cuando se habla de Nacha Pop se hable de Antonio. La trayectoria del grupo, que nació en 1979, no se entiende afortunadamente sin él y tanto mi carrera como la suya tampoco pueden explicarse sin la del otro. Así que cuando no sale a colocación su nombre, ya me encargo yo de que salga.

- ¿Sigue de alguna manera presente su figura en los conciertos y las nuevas composiciones?

- La forma que tiene el grupo no se basa obviamente en su presencia, que es irrecuperable. Sin embargo, la experiencia que vive el público en nuestras actuaciones es muy auténtica. Nacha Pop en toda regla. Incluimos canciones emblemáticas del grupo, tanto de Antonio como mías, pero también otras menos conocidas, caras B, temas de todas las épocas, otros nuevos. El resultado es una mezcla perfecta en conciertos donde la gente sale empapada de sudor y con un sonrisa, sin pensar en quién ha firmado cada una de la canciones sino en disfrutarlas.

- Es la ventaja de que después de tiempo Nacha Pop se haya convertido en una marca en sí misma.

- Estoy contigo. Nacha Pop es una manera propia de hacer música, de querer lanzar ideas, una forma de entender las guitarras, articular las bases rítmicas, apostar por un determinado tipo de letras... Una especie de universo sonoro que no depende de las personas y que el público disfruta más allá de si ha seguido nuestra trayectoria o no, sin que lleve a un sentimiento revival.

- Pero quienes les siguen desde los inicios tienen muchas más claves.

- Por supuesto que quien vivió en su momento 'La Chica de ayer', 'Vístete' o 'Grité una noche' no puede evitar transportarse en el tiempo si las escucha. Sin embargo, y esa es nuestra gran suerte, se trata de canciones atemporales que trascienden una época determinada demostrando que Nacha Pop es una banda del siglo XXI. A mí mismo me ocurría cuando en los 80 escuchaba temas de los 60. No entendía por qué a los mayores les suscitaban muchos recuerdos, pero entonces y ahora las sigues escuchando y están absolutamente vigentes. En los conciertos mezclamos esos clásicos con temas del nuevo disco ( 'Efecto Inmediato') y nadie tiene la sensación, a no ser que sea un estudioso del grupo, de que está viajando arriba y abajo en el tiempo.

- ¿Es posible para un grupo tan arraigado con fans irredentos atraer a nuevos públicos?

- Hay una mezcla de ambos. Si no atrajéramos gente de mi generación sería triste, porque tendría la sensación de que nuestra música es algo pasajero. Afortunadamente no es así y los conciertos están llenos de nuestros coetáneos, pero también abundan muchos jóvenes. Los conciertos son una metáfora de esa combinación. Desde el escenario veo al fondo gente de mi edad con los ojos cerrados pensando en sus recuerdos y delante, a los más jóvenes con los ojos muy abiertos con la curiosidad de explorar y conocer lo que no han podido vivir desde sus orígenes.

- ¿Y qué ven en común ambos tipos de públicos?

- Una banda que encaja perfectamente en muchos de los códigos de la música actual. Para nuestra suerte no tienen la sensación de ver a unos abueletes arrastrándose por el escenario. Al contrario: son directos cargados de fuerza y efervescencia con elementos de la fórmula original, pero también otros muchos nuevos que cautivan a la gente, que nunca se va con los manos vacías.

- Su trayectoria y lo icónico de muchas de sus canciones son el caldo de cultivo para alguna banda tributo de las que ahora abundan.

- Puedes crear una banda tributo a Nacha Pop y hacer que las canciones suenen perfectas, como en el disco, pero nunca serán como el original. Como ese coche de otro que alguien conduce pero jamás podrá manejarlo como su dueño. Se puede mirar una canción desde fuera y bordarla, pero si no es tuya siempre sonará de forma teatral, aunque se interprete con buena voluntad. Ver a Nacha Pop, aunque desgraciadamente ya no esté Antonio, es hacerlo en primera persona, comprobar que las canciones están vivas.