El cachondeo, que no falte

La calle San Matías, a rebosar durante la actuación. :: Miguel Herreros Los Inhumanos ofrecieron un concierto muy divertido organizado por la Peña La Rioja DIEGO MARÍN A. Martes, 26 septiembre 2017

LOGROÑO. Por mucho que pueda sorprender, en ocasiones hay que reconocer la realidad. El concierto de Los Inhumanos fue todo un éxito. Es así. Ni los peros restan un ápice a la capacidad de esta banda de hacérselo pasar bien a los espectadores. Casi dos horas de diversión, contagiando la alegría y pintando sonrisas en los rostros del público. La peña La Rioja acertó programando este directo en la calle San Matías, dio vida, aunque sólo fuera por unas horas, a una parte olvidada de la ciudad. Y dio en la diana con disparo que podría haber salido por la culata pero que dio en el blanco.

Hubo más de un millar de personas que ni se inmutaron cuando llovió porque estaban disfrutando, quizá no de un concierto, porque la música es otra cosa, pero sí de un espectáculo entretenido. Los Inhumanos es un grupo de nada menos que los primeros 80, célebres por haber apostado por el humor en paralelo a la movida madrileña y haciéndose populares basándose en canciones tontas que no provocaban ningún sentimiento sino la risa. 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000' es, por ejemplo, un chiste elevado a la categoría de canción. Y otros temas, como 'Las chicas no tienen pilila', es extraño pero cuentan con un discurso en clave de humor semejante al tan polémico de Hazte Oír.

Pero el valor de Los Inhumanos es que, 34 años después de su primer casete, sus canciones siguen haciendo gracia a los niños, los hijos de los padres que eran infantes en los 80. Porque niños hubo muchos y disfrutaron a lo grande durante el concierto, como si estuvieran viendo a Gabi, Fofó y Miliki. De hecho, subieron a una treintena de críos al escenario y cantaron las canciones más famosas de Los Payasos de la Tele. También subieron a un miembro de la peña La Rioja, 'Carlitros', para cantar con él 'Te casaste, la cagaste', y formaron una conga final para despedirse interpretando la misma canción con la que abrieron el concierto, 'Aleluya mix'.

Con canciones como 'Maroto, el de la moto' se apaciguó la ausencia de Makoki en el programa de fiestas de San Mateo. Ocho tipos, más los músicos, haciendo el gamba sobre el escenario. La actuación de Los Inhumanos fue puro cachondeo, muy muy divertida, aderezada por personajes como Supermal, a quien, simplemente, había que verlo.