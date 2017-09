Que rápido pasa el tiempo. Y la vida con sus leyes naturales y ficticias. Puede parecerles mentira, pero tengo la sensación de que fue hace poco más o menos un mes que terminábamos la feria matea de 2016 y estamos a día y medio para que comience la de 2017. Lo que no ha variado en mí es la ilusión que me produce pensar que iremos al coso de La Ribera con renovadas ganas de disfrutar de seis tardes, una más que en la pasada temporada. Y sí, digo disfrutar. Otra cosa será el día a día, que de todo habrá. Lo que parece que no tendrá variación será que el lunes, a las 18 horas, sonarán trompetas, previo pañuelo blanco en el palco del señor presidente del festejo. Tres chavales con el valor y la decisión por delante empezarán a desfilar precedidos de los alguaciles, en lo que hace trescientos años, o más, se llamaba despejo, porque parte del público estaba en el ruedo y había que despejarlo para que la función empezara. Después vendrán cinco corridas de toros (el primer festejo es una novillada picada) en las que hay anunciado de todo, como en botica.

No deja de tener su aquel, pero en mis paseos desde que salieron los carteles me he encontrado con numerosos aficionados que hacen preguntas. La conclusión que he sacado es que no han caído mal, en general; incluso las sustituciones de Perera en lugar de Morante y la de, ¡ojo!, Ferrera por Manzanares, que a la mayoría les parecerá mal, pero, y pido perdón, a un servidor le parece que salimos ganando. No me importa decirlo. Me pareció una injusticia que este torero extremeño con más de veinte cornadas, muchas graves, y con grandes dosis de torería y conocimiento, con las dos últimas temporadas con grandes triunfos, de los de verdad, no figurara en el cartel primitivo. Lo mismo digo de Miguel Ángel Perera, que arrastra grandes triunfos en Logroño y que atraviesa un gran momento.

Todos los carteles son mejorables en opinión de cada aficionado, es una verdad como un templo, pero no es menos cierto que cada cartel tendrá un desarrollo que en buena medida dependerá del juego que den los toros y, también hay que decirlo, de la disposición y conocimiento de la lidia de cada matador. Entre los que tienen sabiduría taurina, oficio y clase figuran muchos acartelados: Hermoso de Mendoza, Talavante (uno de los grandes del momento), Ponce, Ferrera, Urdiales, Perera o Curro Díaz, por destacar a los que considero con mayores posibilidades de triunfar. Luego están, los que pueden sorprender como Roca Rey, al que muchos consideran ya una gran figura del toreo, y Joselito Adame, Juan del Álamo, la gran novedad de Ginés Marín, figura en ciernes; el irregular Juan Bautista, el artista Cayetano y el valiente Román. En suma que hay toreros. Lo que tendremos que ver es si las corridas anunciadas dan el juego que esperan los toreros, ya que entre los aficionados hay mucha dudas que merezcan el aplauso unánime de aficionados y espectadores.

La fiesta tiene muchos matices importantes. Los subalternos tienen una muy importante labor en el ruedo. La suerte de varas bien hecha, la colocación del toro ante el caballo y picador, las distancias donde se deja al morlaco. El manejo del capote de los subalternos es vital para que el toro conserve sus cualidades, que no todos saben buscar. El segundo tercio, donde figuran muy buenos rehileteros, es una suerte arriesgada, importante y bonita. Ese conjunto de cosas, desde el paseíllo hasta el arrastre del toro, está lleno de matices. Invito al aficionado a que viva cada una de las suertes. Merece la pena. Ojalá tengamos una gran feria. Que así sea.