El Ayuntamiento valora recuperar una Fuente del Vino 'ecológica' en San Mateo Las fiestas contarán con un acto de homenaje a Alejandro Rubio Dalmati el 20 de septiembre,por el cumplimiento de los 50 años de la inauguración del monumento al Labrador LA RIOJA LOGROÑO Jueves, 7 septiembre 2017, 22:44

El Ayuntamiento ha anunciado que el próximo día 20 de septiembre se celebrará en Logroño un homenaje al pintor y escultor, Alejandro Rubio Dalmati, con la presencia de su familia, con motivo del cumplimiento de 50 años de la inauguración de la escultura del monumento al Labrador. Un homenaje "necesario" en palabras de Gonzalo Peña, concejal de Cambia Logroño, quien ha presentado una moción relacionada con este artista.

En su defensa, según ha informado Efe, ha instado a la Junta de Gobierno a que desde el Ayuntamiento de Logroño se organice un acto de homenaje a Alejandro Rubio Dalmati el 20 de septiembre de 2017, debido al cumplimiento de 50 años de la inauguración de la escultura del monumento al Labrador y se incluya dicho acto en el calendario de las fiestas de la Vendimia.

Alejandro Rubio Dalmati fue un pintor y escultor con orígenes hispano chilenos, autor de numerosas obras que se pueden ver en el conjunto de Logroño, muchas de ellas realizadas en colaboración con su sobrino, Alejandro Narvaiza. Entre otras destaca el monumento al Labrador, o las esculturas de la Fuente de los Riojanos Ilustres o el monumento de los Fueros y a los Donante de Sangres.

Tras contar con el apoyo de todos los grupos del Pleno, el Grupo Municipal Popular ha recordado que, por diferentes motivos, no se ha podido concretar anteriormente este homenaje "pero ya está incluido y previsto en el programa de las fiestas mateas".

Fuente del vino

También relacionado con las fiestas de San Mateo 2017, que comienzan el próximo 16 de septiembre, el Partido Riojano ha presentado una moción "con el fin de retomar la tradicional fuente del vino" durante esas fechas para lo que ha contado con la presencia de la presidenta de Lucronium, María Jesús Pellejero. Una moción que ha sido aprobada por los votos a favor de todos los grupos municipales a excepción de la abstención del PP. En este sentido, el Grupo Municipal Popular ha asegurado que "ante esta decisión intentaremos colocar una fuente del vino acorde a la conservación del medio ambiente".

Previamente a esa decisión, el Grupo Municipal Popular había presentado una enmienda al respecto de la moción del PR+ porque, evidentemente, "no estamos en contra de instalar una fuente del vino" pero no "como la que se creó por parte del PSOE-PR". Es decir, "no queremos usar un colorante para tintar el agua, como se hizo aquel año, y que además tiene un coste excesivo y se instaló en contra de diferentes servicios técnicos de la casa". Así, ha asegurado, "estamos a favor de una fuente del vino pero que sea sin riesgos, respetuosa con el medio ambiente y eficiente".

Una enmienda que ha sido rechazada por el Grupo Municipal Mixto porque "aunque estamos de acuerdo en que no queremos poner en riesgo la salud de nadie, desde el PP lo que nos plantean es sustituir algo original, novedoso y atractivo por algo que está en todas las ciudades, fuentes con luces de colores. Buscamos diferenciarnos, y con la opción del PP, no lo lograremos porque esa no es la solución".