AnimaNaturalis, por un Ferial sin animales La asociación ha protestado frente al Gran Circo Mundial y frente al puesto de ponis LA RIOJA Martes, 19 septiembre 2017, 19:41

AnimaNaturalis ha llevado hoy sus reivindicaciones hasta el Ferial, donde han protestado primero en la entrada del Gran Circo Mundial y después junto al puesto de ponis. En ambos lugares han defendido que los animales sufren para "poder aguantar horas de trabajo" y han solicitado un circo y un carrusel sin animales.

La asociación explica que "el motivo de dichas concentraciones es manifestar el uso de animales en estas actividades, lo cual les provoca tortura y sufrimiento". Sobre el circo, dicen que "cuenta con un elefante y dos leones, entre otros animales, que permanecen en un vallado sin agua ni comida a la espera de su gran actuación, que han aprendido a base de castigos y métodos hirientes. Durante toda su vida se ven recluidos en camiones oscuros yendo de sitio en sitio para reírnos mientras ellos sufren vejaciones, lejos de su hábitat natural y sin poder desarrollar su vida natural".

Con respecto a los ponys, ven "innecesario" que los animales "se pasen horas dando vueltas, sin agua ni comida, soportando pesos y malas monturas, que destrozan sus espaldas, más aún con la variedad de atracciones que hay en la feria".

Uno de los lemas que han cantado ha sido "payasos sí, animales no. Barracas sí, ponys no. Por una diversión sin tortura", y han asegurado que no están en contra del circo "ni mucho menos" pero sí que quieren un circo sin animales.