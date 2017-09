Acosando al acoso sexual Presentación de la campaña municipal ayer en la plaza del Ayuntamiento. :: díaz uriel Logroño retoma la campaña contra agresiones sexistas y suma acciones como puntos informativos M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Sábado, 16 septiembre 2017, 11:07

Todos los grupos municipales, pero también varios colectivos sociales, presentaron ayer la campaña contra las agresiones sexistas que se desarrollará a lo largo de las fiestas mateas. La cita fue junto a una de las dos casetas que permanecerán abiertas estos días, una bajo el reloj de la plaza del Ayuntamiento y otra en la calle Once de Junio, en el entorno de la sala Amós Salvador.

La campaña de sensibilización y rechazo a las agresiones sexistas se difundirá por redes sociales, web municipal y cartelería, todo por un importe de 29.120 euros. Los carteles de este año cuentan con la imagen que ya se usó el año pasado y el lema '¿Entiendes cuando digo NO?', pero ahora se incorpora el teléfono de emergencias 112 y los horarios de las mencionadas casetas, que serán de 11 a 14 y de 18 a 24 horas en el caso de la de Once de Junio y de 20 a 1 en la de la plaza del Ayuntamiento. Estos puntos de información estarán atendidos por dos personas formadas en la materia, si bien también se repartirán pines y chapas.

La campaña '¿Entiendes cuando digo NO?' obtuvo el año pasado más de 235.000 impactos gracias a su difusión a través de diferentes colectivos. Este año la iniciativa se ha reforzado después de una moción aprobada por unanimidad por parte de todos los grupos en el pleno municipal.

Quien se sienta violentado en un bar podrá pedir ayuda preguntando por Ángela en la barra

Pregunta por Ángela

Junto a la acción '¿Entiendes cuando digo NO?', y con los hosteleros de la ciudad, se llevará a cabo la iniciativa 'Pregunta por Ángela', con carteles fuera de los bares y pegatinas en los baños que señalan que el personal del establecimiento avisará al 092 si alguien les pregunta por Ángela, es decir, si usa esa fórmula para requerir su ayuda. Además, los responsables del local acompañarán a la víctima, pero, a no ser que tengan personal de seguridad específico y suficiente, no tratarán de retener al presunto o presuntos agresores, recordó el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, quien, junto a la concejal de Igualdad, Paloma Corres, hicieron de portavoces de quienes apoyan la iniciativa.

Autodefensa feminista

Pero hubo más acciones ayer contra las agresiones machistas. El colectivo feminista Mujeres enRE-BELDÍA convocó anoche una manifestación por Portales, avenida de Portugal y Bretón de los Herreros para llegar a la plaza del Mercado. El lema, en este caso, es 'Si nos tocan a una, respondemos todas. Autodefensa feminista'. El punto de información de este colectivo se ubicará en la plaza Amós Salvador los días 17, 21 y 22, de 18 a 23 horas.