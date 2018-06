Programa de San Bernabé 2018 en Logroño: degustaciones, exposiciones, recomendaciones... Los datos de interés para disfrutar de las fiestas de San Bernabé LA RIOJA Martes, 5 junio 2018, 12:49

NOTA

El Ayuntamiento no se responsabiliza de los cambios de fecha, lugar u hora en las actividades organizadas por otras entidades que aparezcan reflejadas en el Programa.

Si por causas de fuerza mayor se hiciera imprescindible suspender o trasladar alguno de los espectáculos contenidos en este Programa, el Ayuntamiento de Logroño lo anunciará oportunamente a través de los medios de comunicación.

DEGUSTACIONES

Algunas de las degustaciones ofrecerán pincho sin glúten con el asesoramiento de la Asociación Celiaca de La Rioja.

EXPOSICIONES

Sala Amós Salvador: «Retrofutura», de Sergio Mora. Organiza: Cultural Rioja.

Ayuntamiento de Logroño: «Más allá de mis pies» Colección Artium (esculturas). Sculto 2018.

Casa de las Ciencias: «Excreta». Una exposición (in) colora, (in) odora e (in) sípida.

Casa de la Imagen: «El sueño de los árboles» de Félix Sabando

Centro Ibercaja (Calle San Anton, 3): La solidaridad tiene un premio

Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced: 175 Aniversario Instituto Sagasta

Casa de la Danza (Calle San Gregorio,10): Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía dedicada al arte de la danza.

RECINTO FERIAL

Día 2 y 3 de junio y del 8 al 12 de junio

Día del niño: martes, 12 de junio

Gran Circo Holliday

Del 1 al 11 de junio

LAS NORIAS (junto parking piscinas)

FERIA «MERCADO DE LAS VIANDAS»

Feria Agroalimentaria y de Artesanía

Días 8, 9, 10 y 11 Junio (Día 8 sólo tarde)

Horario: de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas

Glorieta del Doctor Zubía

VISITAS NARRADAS «LOGROÑO Y EL VINO EN EL SIGLO XIX»

Días 9, 10 y 11 Junio

Horario: 12 h 18 h 20 h

Información y venta de entradas: Oficina de Turismo (Portales, 50)

CARPAS DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA

Días 8 y 9 de junio. Plaza de San Agustín. De 23,30 a 2,30 horas

«POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS»

TELÉFONOS DE INTERÉS

Información General Municipal: 010

Ayuntamiento de Logroño: 941 27 70 00

S.O.S. Rioja: 112

Cruz Roja: 112

Bomberos y Protección Civil: 112 y 941 22 55 99

Policía Nacional: 091 y 941 27 20 00

Policía Local: 092

Hospital San Pedro: 941 29 80 00

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN DURANTE LAS FIESTAS

En la medida de lo posible, evita usar el vehículo durante las Fiestas. En muchas ocasiones se producen atascos innecesarios y situaciones de peligro. Algunos actos restringen temporalmente la circulación de vehículos.

En los actos multitudinarios existirá personal de seguridad y un puesto de orientación y asistencia de emergencias. Infórmate de su ubicación y acude cuando lo necesites.

Sigue siempre las recomendaciones del personal de seguridad.

ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

Respeta los anillos de seguridad que se establezcan en los eventos estáticos.

No recojas artefactos ni manipules restos de pirotecnia que puedas encontrar en los espacios donde se celebran las Recreaciones Históricas y colecciones de fuegos artificiales

Avisa a los responsables de seguridad.

Para una mejor visión, disfrute y seguridad, respeta las zonas valladas donde se encuentran las armas y cañones de las Recreaciones Históricas.

Busca exclusivamente las zonas habilitadas para el público.