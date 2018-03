Sáinz rectifica y reconoce que la Ordenanza Cívica no tiene el aval de todos los grupos P. HIDALGO Miércoles, 28 marzo 2018, 23:39

logroño. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, rectificó ayer y reconoció que la modificación de la Ordenanza Cívica no concita el consenso de todos los grupos políticos que integran la Corporación municipal.

Sáinz lo había insinuado así en la presentación anteayer del borrador a los colectivos y entidades interesadas. De igual modo, en el comunicado que el Consistorio logroñés remitió a los medios de comunicación se indicaba que «esta modificación es fruto de un intenso trabajo de casi dos años en el que se han volcado varias unidades municipales (...), además de todos los grupos que forman la Corporación municipal».

El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, exigió ayer una explicación por estas afirmaciones al también portavoz del equipo de gobierno; ya que su formación no respalda el cambio normativo. Según comunicó Peña, el edil de Seguridad Ciudadana admitió que no había sido preciso en sus declaraciones y que la modificación de la ordenanza no cuenta con el apoyo de Cambia Logroño. Sáinz lo reconoció luego también ante los periodistas.

Peña argumentó la disconformidad de su grupo con el cambio operado a la norma porque «únicamente se ha revisado lo relativo a las despedidas de soltero y el botellón». Sin embargo, señaló que «no se han abordado» otras cuestiones sobre las que su formación había solicitado una revisión como la mendicidad y la libertad de expresión. En su opinión, «en ciertos puntos la mendicidad se criminaliza y la libertad de expresión se coarta».