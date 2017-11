Sáinz advierte a los bomberos de que «deberán cumplir» las resoluciones de Alcaldía El edil recuerda que una sentencia judicial respalda estos actos y que de no acatarlos los efectivos se enfrentan a sanciones P. HIDALGO Viernes, 10 noviembre 2017, 23:58

logroño. El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, recordó ayer a los bomberos que «una sentencia judicial señala que las resoluciones de Alcaldía son ajustadas a derecho, por lo que deberán hacer las horas extra necesarias para atender los servicios preventivos o excepcionales».

Sáinz replicó de este modo al cuerpo de bomberos de la capital riojana, que se negó a trabajar horas extra y cumplir las resoluciones de Alcaldía a partir del 13 de noviembre y hasta que el Ejecutivo local no satisfaga sus reivindicaciones salariales y de servicio. Para el portavoz municipal, la «amenaza» de estos trabajadores municipales supone «una medida de presión más» en un contexto negociador «complejo».

«A las reivindicaciones de los bomberos y de la Policía Local se han solapado las del resto de funcionarios, pidiendo aumentos retributivos que otros equipos de Gobierno les prometieron», aseguró. Ante esto, explicó que «nos encontramos en una situación económico, financiera y de control externo por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que no permite a este equipo satisfacer todas las necesidades de los funcionarios a la vez». En este sentido, precisó que «sólo se prevén subidas de sueldo a cambio de mejoras de servicio, no un incremento retributivo en mejoras sustanciales de organización».

Dada esta coyuntura, avanzó que «si alguien no cumple una resolución de Alcaldía, la ley prevé la respuesta en forma de sanción administrativa». Sáinz subrayó que desde el pasado verano «existe un acuerdo alcanzado con los bomberos que no progresa porque debe pasar por la mesa de negociación y los sindicatos que deben estar presentes no acuden». En su opinión, este «plante masivo» impide que el acuerdo cerrado prospere; por lo que instó a los bomberos a que, «además de dirigir sus inquietudes al equipo de Gobierno, hablen con sus propios compañeros de sindicatos».