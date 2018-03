La rotura de una canalización deja sin agua a vecinos de Beatos Mena y Navarrete Operarios municipales trabajan en la zona afectada en Beatos Mena y Navarrete. :: miguel herreros MILA PARENTE Lunes, 12 marzo 2018, 23:27

logroño. Los vecinos del portal número 36-38 de la calle Beatos Mena y Navarrete, de Logroño, casi tienen que salir a nado en la madrugada del lunes. Un reventón de las tuberías les dejó sin agua potable y no es la primera vez que esto pasa; por eso, expresaron su más enérgica protesta.

La explosión, producida alrededor de las 4.30 horas del lunes, inundó esta calle, obligando a los servicios municipales a actuar con urgencia para solventar la situación.

«A las 5.30, cuando iba a ir a trabajar, ya no tenía agua», señalaba una vecina de la zona. Su queja, y la de otros, apuntan a que las válvulas que ensamblan las tuberías son bastante antiguas y recuerdan que en otras ocasiones han tenido el mismo problema. Los residentes aseguran que cuando esto ha sucedido «se han puesto parches» y no se ha profundizado en el problema principal. Otros vecinos insistieron en que «están hartos» y pidieron un resultado efectivo para que no se repita el suceso.

Varias horas después del siniestro, la zona continuaba llena de barro, mientras varios operarios se encontraban trabajando en una zanja con la ayuda de una mini excavadora.