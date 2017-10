DE REPENTE, EL SILENCIO Gamarra elude pronunciarse sobre la 'no dimisión' de San Martín y Alonso después de que el PP recordase a C's que les aparte en virtud a su 'pacto' JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Viernes, 6 octubre 2017, 00:42

Y tras la tempestad... la calma. Calma, quizás tensa, aunque sólo el paso de los días lo dirá. Si el PP esperaba el martes que C's cumpliese el acuerdo de investidura y apartase de sus cargos a sus concejales investigados «o, en caso contrario, consideraremos que el pacto se ha incumplido y habrá que analizar la repercusión de tal incumplimiento», ayer jueves desde el grupo municipal en el Gobierno se optaba por guardar silencio. Tanto el grupo municipal como la propia alcaldesa que lo encabeza.

Y ello pese a que tan sólo 24 horas antes, es decir, el miércoles, el portavoz 'naranja', Julián San Martín, dejase claro que ni él ni María Luisa Alonso han pensado en dimitir porque, a su juicio, la contratación irregular de la delegada territorial del partido a cargo de los fondos del grupo municipal cuando le ley lo prohíbe «no es corrupción política, sino un error administrativo».

«No voy a hablar de ese asunto porque creo que lo importante hoy aquí es un taller y una escuela de empoderamiento de las mujeres y, por tanto, hoy sólo se habla de mujeres por lo que respecta a la alcaldesa de Logroño. No va a haber nadie que hoy le quite el protagonismo al papel que tienen las mujeres en la sociedad y, en este caso, en la sociedad logroñesa», rehusaba ayer pronunciarse Cuca Gamarra sobre la 'no dimisión' de San Martín y Alonso y sus consecuencias para el 'pacto' -que le permitió repetir al frente de la Alcaldía- tras ser llamados a declarar como investigados por posible malversación.

Merino hablaba el martes de «analizar la repercusión del incumplimiento» del acuerdo de investidura

«¿No va a decir nada?», insistía Diario LA RIOJA aprovechando la inauguración de la alcaldesa de la segunda jornada de la denominada Escuela Municipal de Empoderamiento 'Encontrándonos', a la que más de 60 mujeres acudieron al citado foro de reflexión. «No». Ni Gamarra ni el portavoz popular Javier Merino, ni nadie del Gobierno. «Por el momento no vamos a hacer más declaraciones sobre el tema», respondían a requerimiento de este periódico.

Sorpresa... y mutuo reto

Y ello pese a que desde C's, «sorprendidos» ante la reacción del PP, se lanzase el siguiente mensaje a Gamarra y los suyos con anterioridad: «Que no se les olvide que la alcaldesa de Logroño está ahí por el acuerdo de investidura y que el PP necesita a C's para estar ahí». De hecho, San Martín desvelaba que esa misma mañana, pese a las declaraciones de Merino del día anterior, otra concejala popular, Mar San Martín, iba en su busca para hablar de futuro -de los impuestos del próximo año, que inevitablemente pasan por negociarse como sucederá con los presupuestos-.

Retaba el PP a C's el martes y se la devolvían los 'naranjas' a los populares' ya el miércoles, sin réplica ayer jueves. Y no por falta de novedades, no. «Es preferible fiarse de la persona que se equivoca y rectifica que de las personas que no dudan nunca. Confía siempre en las personas y puede que te decepcionen, desconfía siempre de las personas y tú les habrás defraudado. Aquí tienes la respuesta, Cuca Gamarra, la que sabías hace ya año y medio. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal de Cuentas. ¡No aceptamos el chantaje del PP para impedir que C's haga de oposición responsable!», dejaba escrito desde primera hora de la mañana en su perfil de Facebook Julián San Martín mientras 'colgaba' la página de este periódico donde se recogía su «no tengo por qué dimitir».