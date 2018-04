La rehabilitación del edificio de la actual estación de autobuses, a punto

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado las obras para la rehabilitación de las fachadas y elementos varios del edificio de la actual estación de autobuses, que se iniciarán en próximas fechas con el objetivo de estar listas para finales de este año o principios del que viene.

La empresa Calidad, Organización y Vivienda será la encargada de realizar una reforma que costará 928.316,27 euros, siendo el 47% lo correspondiente a la Administración local (que ejecutará el proyecto con carácter subsidiario y ya ha girado la parte que debe costear cada propietario).

El portavoz del equipo de Gobierno municipal de Logroño, Miguel Sáinz, ha explicado, en una rueda informativa recogida por EFE, que estas obras suponen "una rehabilitación en profundidad e integral" de la zona residencial de la estación, que, desde su construcción, entre los años 1949 y 1958, "no ha vuelto a ser reformada".

Las obras, que "comenzarán en breve", comprenden la rehabilitación de 8.000 metros cuadrados de fachada y 800 de zócalo y también afectará a las cubiertas de las partes más visibles a las canalizaciones, a las redes de servicio, a los elementos estéticos y a otras reformas relacionadas con la calidad habitacional, ha precisado.

Además, ha indicado que se mejorarán los trasteros y se eliminarán humedades en este bloque de edificios, integrado por once portales con fachadas a las calles Vara de Rey, Pío XII, Belchite y Avenida de España, en cuyo interior se ubica el servicio de transporte.

En 1990, ha recordado, se reformaron el vestíbulo y las dársenas, "un espacio en el que no se trabajará durante las próximas obras, ya que en 2019, cuando entre en funcionamiento la nueva estación de autobuses, se convocará un concurso de ideas para albergar una zona pública y rehabilitar los locales que utilizan distintas asociaciones".

Lo que dejan los presupuesto generales en Logroño

Por otra parte, el Ayuntamiento pide consenso para aprobar unos Presupuestos Generalds del 2018 que dejarán "más de 37 millones en Logroño".

«Justos, realistas y de presente y futuro para la ciudad». Así ha valorado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sáinz, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, que recogen para Logroño inversiones por valor de más de 37 millones de euros.

«Contienen partidas estratégicas para proyectos ya en desarrollo o a desarrollar en próximos años», ha dicho en referencia a los 20 millones para el pago del soterramiento, los 12 para convertir la Ap-68 en ronda sur, los 20.000 euros iniciales (de un total de 2,5 millones) para la ampliación del teatro Bretón, o los 65.000 (de los 800.000 previstos) para la remodelación de La Redonda.

Sáinz se mostró confiado en que el PP pueda sacar las cuentas adelante y pidió «altura de miras» al resto en tiempos de diálogo y consenso ante la falta de mayorías.

Otros asuntos

Personal Cuatro nuevos bomberos interinos

- Qué: cuatro bomberos interinos se han incorporado al parque, lo que propicia, junto a los cinco de carrera de marzo, 60 bomberos repartidos en 5 turnos. “En el pasado mes de marzo se incorporaron 5 nuevos bomberos de carrera; aunque en realidad había un puesto de nueva creación porque ya había cuatro ocupadas por interinos”, ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, MIguel Sáinz. Esta semana se han incorporado hasta 4 bomberos más interinos, de la lista de espera.

- Negociaciones sin resultado: Por otro lado, Sáinz ha explicado que “durante los últimos años, y ya van dos, se producen negociaciones que no salen adelante. Hay una sensación transmitida por los bomberos de falta de personal, y tengo que decir que no es así. Y que de hecho, en la medida de las posibilidades presupuestarias siempre se han cubierto y se intentarán cubrir bajas, jubilaciones, etcétera, así como acabamos de hacerlo”. En cuanto al estado de las negociaciones, el concejal de Seguridad Ciudadana ha transmitido que se encuentran de forma similar. “Las posturas se acercan muy poco a poco porque los bomberos creen que a cambio, simplemente de nuevas funciones, se puede producir el incremento retributivo que demandan, y el Equipo de Gobierno, la intervención y la normativa estatal exigen cambios en las condiciones singulares de trabajo que, de momento, ellos no aceptan”.

Rehabilitación Ajudicados los trabajos en la Casa de las Ciencias

- Qué: La Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta mañana las obras de rehabilitación de fachadas, retejado y pequeña reforma interior en la Casa de las Ciencias a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos por un importe de 270.502,69 euros.

- Cuándo: las obras, que está previsto que se inicien en las próximas semanas, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

- Por qué: en concreto, se trata de la reparación de los deteriorados revestimientos de las fachadas, la renovación de los acabados de pintura de las fachadas, la renovación de los acabados de cubierta retejándola y dotándola de medidas de seguridad para labores futuras de mantenimiento (colocación de líneas de vida). Además, se realizarán trabajos menores de reparaciones puntuales y diversas de distintos elementos del edificio

Smart City Ampliación de la red de fibra óptica

- Qué: La Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de ampliación de la red de fibra óptica multiservicios del Ayuntamiento de Logroño a la empresa Data & Power Servicios Tecnológicos por un importe de 54.961,95 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

- Dönde: la ampliación del tendido de fibra óptica se centra en diez ubicaciones a conectar con una distancia aproximada de 14,6 kilómetros. El proyecto no requerirá obra pública al realizarse a través de las canalizaciones municipales de alumbrado público y tráfico.

San Bernabé La sastrería renacentista, en la Concha

-Qué: la Junta de Gobierno Local ha licitado la contratación del Taller de Recreación para voluntarios por un importe de 17.097 euros, para las fiestas de San Bernabé del año 2018. El taller de sastrería lleva funcionando desde el año 2016, y durante los años anteriores estuvo ubicado en el edificio Asociaciones, situado al otro lado del Ebro. La nueva ubicación será las oficinas situadas en la parte trasera de la Concha del Espolón, que ya fueron utilizadas hace dos años como centro de información de las fiestas patronales.