El regionalista Antoñanzas, expulsado del pleno Una alusión de Corres a una asesora del PR+ provocó la protesta reiterada de Antoñanzas, que acabó fuera de la sala PABLO ÁLVAREZ Logroño Jueves, 1 marzo 2018, 20:12

El edil regionalista Rubén Antoñanzas ha sido expulsado del pleno del Ayuntamiento de Logroño celebrado esta tarde. La bronca que motivó esa expulsión vino en el debate sobre una moción del PR en la que solicitaba la creación de una ‘Casa de la Mujer’ en Logroño.

En su turno, la concejal ‘popular’ Paloma Corres se dirigió a una persona del público, asesora del PR, en tono irónico, agradeciéndole el “buen trabajo” que había realizado en la preparación de esa moción.

Antoñanzas protestó entonces airadamente, explicando que si a nadie del público se le permite dirigirse a los concejales, y es inmediatamente expulsado, tampoco se debería permitir que se hiciera al revés. A Antoñanzas, muy enfadado, le retiró entonces el uso de la palabra quien estaba accidentalmente en la presidencia del Pleno, Pilar Montes.

En el siguiente punto del orden del día, ya con Ángel Sainz Yangüela de vuelta en la presidencia, Antoñanzas insistió. Yangüela le llamó al orden una segunda vez, amenazándole con hacerlo una tercera, lo que suponía la expulsión del pleno. Antes de que esa tercera llamada llegara efectivamente el ‘popular’ hizo varias advertencia: “Es que no me puedo creer que me vaya a obligar a volver a llamarle al orden”, decía, mientras Antoñanzas seguía pidiendo una disculpa.

Lo curioso es que, en su banco, Paloma Corres amagaba con pedir la palabra, quizá para ofrecer esas disculpas que solicitaba Antoñanzas. Pero la bronca ya estaba demasiado alta: Antoñanzas fue llamado al orden de nuevo, y acabó expulsado. Intentó sentarse en el público, pero Sáinz Yangüela le recordó que debía salir de salón.