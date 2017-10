Una rata por la Plaza del Mercado Sábado, 28 octubre 2017, 00:56

«Estaba en la plaza del Mercado de Logroño y a mi paso me encontré esto, que no es precisamente 'un lindo gatito'», dice una lectora. «Se trata de una 'ratita', no sé si presumida, pero ágil sí que estaba», comenta con humor. A pesar de lo rápido que cruzó la plaza, la ciudadana pudo sacar esta foto con la que pide «medidas higiénicas».