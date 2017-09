Quiosco desaparecido Sábado, 9 septiembre 2017, 00:21

Al citar a la plaza de Joaquín Elizalde, de actividad permanente con sus juegos infantiles, sus periódicas convocatorias como los mercados de los Pimientos (empezó ayer) o el de las flores y su amplio espacio propicio para pasear o descansar, nos trae el recuerdo de la cafetería que existía donde ahora sitúan los puestos de los mercados. La llevaba Foronda, que ostentaba el título de ser el abuelo más joven de España además de árbitro de fútbol. Contaba con una cocina, un amplio salón, una terraza veraniega exterior, dotada de servicios higiénicos y con un local adosado de venta de periódicos y revistas. Sin que, al parecer, viniera a cuento, entró la piqueta municipal y si te he visto, no me acuerdo. Afortunadamente se mantiene en la plaza el anfiteatro y las esculturas del llamado 'Concierto', obra del riojano Miguel Ángel Sainz, en espera de que alguien aporte alguna idea para que el 'concierto' se inicie antes de que se vayan con la música a otra parte.