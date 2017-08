«He querido ser fiel a mi estilo pictórico»

El logroñés Manuel Romero es el artista que, con su obra 'Fiesta en la Viña', ha resultado ganador del concurso para elegir el cartel que representará las fiestas de San Mateo 2017.

-¿Qué ha querido expresar con su diseño?

-Mi intención ha sido plasmar mi estilo pictórico, ya que siempre intento serle fiel. El concepto general era una viña con Logroño al fondo, pero luego en la forma de representarlo he elegido trazos sueltos, texturas y formas indefinidas. Además, he intentado huir de lo tradicional.

- ¿Esperaba que su obra fuese la seleccionada?

-No, para nada, porque una vez que sales elegido entre los cinco mejores, la votación popular es muy complicada. No obstante, me alegro de que a la gente le haya gustado ese toque diferente que he adoptado en el cartel.

- ¿Cómo se siente al recibir este reconocimiento a su trabajo?

- A pesar de que es lo que hago habitualmente porque forma parte de mi trabajo, ya que soy ilustrador, me siento muy contento por poder representar a mi ciudad, Logroño, y de que vaya a estar expuesto unos meses. Es un orgullo para mí.