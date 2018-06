Publicadas las listas de admitidos en las ludotecas de verano Un total de 2.337 niños han obtenido plaza en las ludotecas municipales para el verano 2018 LA RIOJA Lunes, 4 junio 2018, 14:25

Esta mañana a las 11.00 se ha celebrado el sorteo de plazas para el programa de Ludotecas de verano 2018. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, entre las 1.630 solicitudes recibidas, 2.337 niños han obtenido plaza.

Las inscripciones definitivas se realizarán desde las 9:00 horas de mañana martes 5 de junio a las 14:00 hasta el jueves 14 de junio en el Servicio 010 de forma presencial.

El resultado del sorteo se puede consultar en en el Servicio 010 del Ayuntamiento, en Infojoven en La Gota de Leche o en el teléfono 941 201 615

Para dar el siguiente paso, los padres tienen que obtener la documentación que consta de:

• Ficha de inscripción para participar en la actividad.

• Ficha de información de interés adicional a la ficha de inscripción.

• Modelo de Autodeclaración para el pago de la cuota de la actividad.

Esta documentación sólo podrá recogerse en el Servicio 010 por el responsable de la solicitud. Se habilita la delegación si se acredita adecuadamente.

Únicamente quienes hayan realizado la solicitud a través de la Web Municipal podrán obtener la documentación a través de internet en la sede electrónica: ficha de Inscripción, Ficha de información de interés y Modelo de Autodeclaración para realizar el pago de la cuota establecida.

Además, deben presentar presencialmente toda la documentación en el servicio 010:

• Ficha de inscripción y de información de interés adicional cumplimentadas y con la firma del padre, madre o tutor legal que autoriza participar en las actividades que se realicen.

• Resguardo del pago de la cuota realizado junto con el Modelo de Autodeclaración (una vez comprobados se devolverán a los interesados).

Los plazos son vinculantes y de no cumplirse cualquiera de ellos se procederá a dar de baja automáticamente las inscripciones no formalizadas.

Los datos reflejados en la hoja de inscripción deben ser ciertos en su totalidad, de no ser así supondrá la baja automáticamente y la pérdida de todos los derechos en la actividad.

En cualquier caso, si la última plaza otorgada correspondiera a la solicitud de una Unidad Familiar, se podrá inscribir a todos, ampliándose el número de plazas.

Los participantes que precisen medidas especiales para su integración (por su situación socio familiar, con discapacidad, por ser atendidos desde alguna entidad pública o privada, por tener alguna necesidad especial...), deberán aportar junto a la inscripción los certificados pertinentes y aquellos informes profesionales que describan la situación personal, las pautas de actuación y la conveniencia de su participación en esta actividad, así como las medidas de seguimiento y apoyo a realizar por ambas partes. Debe tenerse en cuenta que las ludotecas son un servicio de tiempo libre educativo que no es competente ante requerimientos y cuidados especiales.

La Unidad de Infancia - Juventud analizará en cada caso la conveniencia o no de su incorporación al programa solicitado, así cómo la forma de hacerlo: horario específico, autorizar acompañamiento de profesionales externos, etc. En caso de no llevarse a cabo la incorporación a la actividad se procederá a devolver la cuota ingresada.

Las listas de reservas se gestionarán siguiendo el orden que resulte del sorteo.

Gestión de las plazas vacantes:

A) En caso de quedar plazas vacantes en alguna ludoteca municipal, estas podrán

cubrirse con aquellos solicitantes que no hayan obtenido la plaza inicialmente solicitada y quieran cambiar su petición presentando la instancia pertinente en Registro Municipal del 5 al 7 de Junio de 2018. Se gestionarán atendiendo al orden de presentación.

B) A partir del 15 de Junio de 2018 podrán optar a las plazas vacantes quienes no hayan participado en ninguna fase anterior solicitándolo en el Servicio 010.

C) Desde el 18 de Junio de 2018 podrán formalizar la inscripción, hasta completar las plazas libres, todas las personas interesadas aun cuándo tengan plaza en alguna ludoteca municipal o no estén empadronadas en la ciudad.

Aplicando los precios públicos oficiales para 2018, las cuotas son:

• TURNO 1º: 12,50 euros por participante. 6,25 euros por participante de misma Unidad Familiar.

• TURNO 2º: 25 euros por participante. 12,50 euros por participante de una misma Unidad Familiar.

• TURNO 3º: 30 euros por participante. 15 euros por participante de una misma Unidad Familiar.

• TURNO 4º: 25 euros por participante. 12,50 euros por participante de una misma Unidad Familiar.

• TURNO 5º: 30 euros por participante. 15 euros por participante de una misma Unidad Familiar.

• TURNO 6º: 7,50 euros por participante. 3,75 euros por participante de misma Unidad Familiar.