El PSOE urge convocar ya las subvenciones a asociaciones y su resolución antes de abril María Marrodán. :: j.herreros La concejala Marrodán recordó que este año hubo ayudas concedidas en noviembre M.J.L. Lunes, 15 enero 2018, 23:25

logroño. La moción socialista plantea que estos primeros días de enero se resuelva la justificación de las subvenciones del año anterior concedidas a asociaciones y entidades para que, antes de que finalice enero, se convoquen las ayudas para el ejercicio, de manera que, como muy tarde, en abril éstas estén resueltas.

La concejala socialista María Marrodán se refirió ayer a la moción que su grupo defenderá en el próximo pleno de la Corporación, que se celebrará este jueves. Este pasado mes de diciembre, el pleno ya aprobó, a propuesta del equipo de Gobierno, un plan estratégico de subvenciones 2017-2020, «un plan que nos parece positivo, que da más transparencia, agilidad y mejor gestión a concesión de ayudas».

Sin embargo, para Marrodán, el plan «no es suficiente». Se fijó en que en el 2017 las entidades sin ánimo de lucro no han tenido las ayudas resueltas hasta el 8 de noviembre, una fecha «demasiado tardía», sobre todo para las entidades más pequeñas, que «a un mes y poco de finalizar el año, aún no habían podido empezar sus proyectos ni contratar personal», lo que «ha colocado a muchas de ellas en situación bastante difícil». Y recordó que en el 2016 también se dio una situación de este tipo en las convocatorias para entidades sin ánimo de lucro, pero también para otras asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud, educación o el comercio, entre otras. «Curiosamente, en el 2015, año electoral, sí se agilizaron las ayudas, estaban convocadas en enero», por lo que consideró que «sí se puede hacer» y pidió al Gobierno municipal que «no se ampare en excusas como la complicación con la documentación, la falta de justificación o cualquier otro aspecto con el que responsabilizan de los problemas a las propias entidades y colectivos».

Los retrasos también se han dado, dijo, «en las ayudas para los libros de texto, con muchas familias que no sabían, una vez iniciado ya el curso, si contaban o no con la ayuda, con el trastorno que eso supone». En estos casos, indicó, la convocatoria debería realizarse en mayo como muy tarde y las resoluciones deberían llegar antes del inicio del curso. Así, Marrodán, insistió en que en 2018 no se vuelvan a dar estas situaciones. «Queremos un compromiso político del equipo de Gobierno para que la convocatoria sea ya».