PSOE y C's recurren al contencioso para acceder a informes de la ordenanza animal Díez Cámara y Alonso, en el registro municipal. / SONIA TERCERO Los dos grupos municipales quieren saber qué sucede con la norma para la que llegó a haber consenso hace meses, pero no consiguen respuesta M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Martes, 17 octubre 2017, 22:46

Al final, al juzgado. Los concejales del PSOE y de C's José Luis Diez Cámara y María Luisa Alonso aseguran que han agotado todas las vías posibles para poder acceder a los informes de los técnicos municipales sobre la ordenanza de animales, que se encuentra en trámite desde hace meses y meses, pero al no haber obtenido resultado alguno más allá del silencio, han interpuesto un recurso contencioso administrativo.

La normativa se estuvo consensuando entre los grupos municipales y, cuando prácticamente se había logrado el acuerdo, se inició la gestión de la misma, que incluye el informe de diversos técnicos municipales. La ordenanza no ha pasado de ahí. Alonso indicó que se pidieron los informes tanto de la Unidad de Medio Ambiente como el de Intervención, que al parecer ponía algunos reparos al primero y pedía más datos. Y que se solicitaron dos veces sin éxito. También se pidió una comparecencia del concejal del área en el pleno, «que dio algún dato de viva voz» pero no entregó los informes. Se instó también a través del registro y con un recurso de reposición. Nada. «No nos queda más remedio que ir al contencioso. Se nos ha hurtado el derecho a sancionar una ordenanza con la callada por respuesta», indicó la concejala de C's.

Para Díez Cámara, ha sido la actitud «irrespetuosa y prepotente del grupo popular la que nos hace tomar la decisión de ir a la vía judicial. Y hemos intentado no ir, pero no ha quedado otro remedio. Pedimos información porque afecta a los intereses de la ciudad», alegó el edil. Zanjó que «la hemos pedido por todos los medios posibles y la respuesta siempre ha sido el silencio. Ni siquiera nos han dicho que no tengamos razón».

LAS FRASESMª Luisa Alonso Concejala C's «Hemos agotado todos los procedimientos y no nos ha quedado más remedio que pedir amparo al juez» José Luis Díez Cámara Concejal PSOE «Hemos pedido información por todos los medios posibles y la respuesta siempre ha sido el silencio»

Según Alonso, detrás de este silencio hay falta de voluntad política. «Y eso que todos hemos cedido en ese borrador de la ordenanza, pero al final había consenso. Se dice que había un informe con reparos del Interventor, pero al parecer ha devuelto la memoria económica y ha pedido más información sobre algunos datos».