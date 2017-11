El PSOE ve el Presupuesto municipal 2018 como «mala copia» de los anteriores, «menos social» y con ingresos «inflados» En cuanto al capítulo de ingresos, la portavoz socialista ha subrayado que "se han inflado" en general, y, especialmente, ha citado la previsión de recaudación por el IBI LA RIOJA Miércoles, 15 noviembre 2017, 13:39

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Beatriz Arraiz ha considerado este miércoles que el anteproyecto de Presupuesto del Consistorio para el año 2018, que presentó la semana pasada la alcaldesa Cuca Gamarra, es "una mala copia" de las cuentas de ejercicios anteriores, "menos social" y con los ingresos "inflados", según recoge Europa Press.

En rueda de prensa, en la que ha adelantado que, cuando hoy mismo finaliza el plazo para la presentación de enmiendas, el PSOE va a presentar unas cincuenta "porque todavía hay margen para que mejore", Arraiz ha señalado que, detrás de las cuentas municipales, "no hay ningún proyecto claro de ciudad, ni inversiones que vayamos a ver".

Así, en cuanto al capítulo de ingresos, la portavoz socialista ha subrayado que "se han inflado" en general, y, especialmente, ha citado la previsión de recaudación por el IBI, "en torno a dos millones más, y eso, en un año en el que se va a bajar el tipo impositivo, parece algo exagerado o excesivamente optimista".

Igualmente, ha planteado que resulta "excesiva" la previsión de que, por la solicitada revisión catastral, "aunque se incluyan nuevos inmuebles", se vayan a recaudar dos millones de euros, "podría ser como mucho de un millón más, tanto es demasiado".

Respecto a las plusvalías, "se plantea una rebaja solo de 1,5 millones, la recaudación parece también hinchada, ante la repercusión de las sentencias sobre el cobro de este impuesto". También se repiten situaciones similares con el ICIO -con 4 millones previstos en 2018 "cuando en 2017 sólo hay reconocidos en septiembre 1,7 millones"-, el IAE o las multas de tráfico.

Especial hincapié ha hecho en que "no va a haber ni un euro más por parte de la Comunidad Autónoma, incluso va a llegar menos dinero por la rebaja de las partidas para políticas de empleo" y en la venta de suelo "que sigue subiendo, a 18 millones el año próximo, 1,5 millones más que este año, un ejercicio en el que solamente se han enajenado 1,75 millones".

En cuanto al gasto, Arraiz ha apuntado que "desaparecen inversiones importantes", y se ha referido, por ejemplo, al descenso del 92% en la partida para seguridad vial, para la Pasarela de Los Lirios "no hay ninguna cantidad en inversiones", a la Plaza de la Paz "ni se nombra su reforma" y "no hay nada" de la glorieta entre Vara de Rey y Pío XII, los huertos de Madre de Dios o la asistencia técnica del Complejo Deportivo Siete Infantes.

Se ha mostrado "sorprendida" porque, en el caso de la estación de autobuses, "cuando criticaban el presupuesto previsto por el Gobierno local de PSOE y PR, porque decían que estaba muy hinchado, ahora el PP prevé ejecutar casi la misma cifra", además de introducir una nueva parrtida, de 1,5 millones, para equipamiento "que dejaban deliberadamente fuera hasta ahora".

Y, en cuanto a Personal, "sube casi en dos millones, pero no llegan a concretar en qué" y ha criticado que la partida de Servicios Sociales "solo sube el IPC", a lo que ha sumado que "todos los años se queda sin ejecutar en torno a un 10% de este presupuesto", mientras que, en guarderías, "no se recoge la figura de un coordinador que prometió la alcaldesa en el Debate de la Ciudad 2016".

También ha lamentado la portavoz del PSOE que "no hay partida para la puesta en marcha del CCR", ni para la reforma del Mercado de San Blas, que Festejos "solo sube 100.000 euros", que "el PP que dice que hace tanto por el comercio" rebaje esta partida "un 12%, 89.000 euros menos"; que no hay dinero para reducir el ruido; y que no hay nada para la Fase II del soterramiento.

"Y ahora, habla la alcaldesa de la Circunvalación", ha ironizado Arraiz, quien ha resumido su valoración apuntando que "estamos ante un Presupuesto como el año pasado y como el anterior, es una copia mala, inflado en ingresos y gastos, menos social, lleno de promesas incumplidas y con inversiones repetidas o que nunca se van a ver".