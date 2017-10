PSOE y Cs piden resolver el contrato del Centro de Animales por «incumplimiento» tras la falta de veterinario Los dos partidos llevarán a pleno una moción para resolver el contrato vigente con la actual empresa adjudicataria EUROPA PRESS Logroño Miércoles, 18 octubre 2017, 14:10

Los Grupos Municipales de PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño han reclamado este miercóles que se resuelva el contrato para la gestión de la Centro de Acogida de Animales, ante el "incumplimiento" del pliego de contratación tras la falta de veterinario en los primeros días de este mes.

Como ha recordado en rueda de prensa el edil de Cs Alfredo Ruiz, "en el transcurso del pasado día 11 de octubre, los medios de comunicación se hicieron eco de la inasistencia sanitaria a la que se vio sumida el Centro de Acogida de Animales de Logroño durante los días previos al 9 de octubre, fruto de la renuncia de las dos únicas veterinarias que en, aquel momento, estaban en plantilla".

Además, se produjo "el rechazo de hasta trece profesionales a los que se les ofreció cubrir los puestos que quedaron vacantes". Una situación, ha apuntado que, "en ningún caso, fue informada al resto de los Grupospolíticos que componen el Consistorio por parte del concejal responsable del área de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor".

Ante este caso, los Grupo Municipales Ciudadanos y Socialista "entendemos que se incumple el "Pliego de Prescripciones Técnicas para la Construcción y Gestión Indirecta de un Centro de Acogida de Animales en Polígono 40, Parcelas 262 y 263" y ha citado, en concreto, el apartado 4.4 del Pliego.

Un punto que "compromete a la empresa adjudicataria a que "las instalaciones correspondientes al Centro de Acogida de Animales dispondrán al menos durante su horario de funcionamiento" de al menos unveterinario, siendo "el horario mínimo de apertura y atención al público, dentro de los servicios básicos a prestar, (...) de 8 horas diarias de lunes a viernes".

Dichos servicios básicos vienen regulados en el apartado 3.A del mismo pliego, entre los cuales se incluye el "servicio veterinario para los distintos animales recogidos, incluso para aquellos animales de titularidad municipal existentes en instalaciones del término municipal de Logroño".

"Los hechos anteriormente descritos determinan con claridad la existencia de un incumplimiento contractual", ha afirmado Ruiz, para quien, esta circunstancia se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público para regular las causas de extinción del vigentecontrato.

Para el edil 'naranja', "el Ayuntamiento de Logroño no puede ponerse de perfil ante esta cuestión, no cuando se trata del último de una serie de acontecimientos que evidencian la deficiente gestión de un servicio que, no hay que olvidar, se mantiene con el dinero de los logroñeses".

"Lamentablemente -ha afirmado- estas son las consecuencias de una política animalista caracterizada por el oscurantismo y la falta de transparencia. Falta de transparencia que ha llevado a que los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos presenten un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Gobierno Local, ante las constantes negativas de dar respuesta a las peticiones de información y de solicitud de informes".

El impulso que parte de la oposición

Todo eso, para el concejal del PSOE José Luis Díez Cámara, "es una muestra más, y son incontables ya en esta Legislatura, de que tiene que ser la oposición, en este caso, nuestros dos Grupos, la que impulse la acción del equipo de Gobierno local".

En este caso de la Ordenanza de Animales, "frente a la pasividad continua y la apatía evidente del concejal Jesús Ruiz Tutor, la oposición estamos haciendo una labor de campo, presentando mociones en el pleno, pidiendo comparecencias e incluso, acudiendo a los tribunales para pedir la información a la que tenemos derecho".

A su juicio, "tenemos, por un lado, pendiente la aprobación de la modificación de una Ordenanza desfasada y antigua, que está paralizada de forma deliberada por el concejal responsable, no sabemos porqué razón porque no conocemos los informes, y que tiene que ser una modificación sensible y amplia".

En segundo término, ha señalado Díez Cámara, "nos encontramos con el incumplimiento del contrato en algo tan importante como el servicio veterinario, un añadido más en un Centro del que hace tiempo se sabe que no funciona bien, y que no se gestiona como es debido por la empresa encargada".

Además, ha apuntado que "no se fiscaliza correctamente, y eso nos da casos como éste, o el de los perros de Entrena, que, si no salen en los medios de comunicación, no se conocen".

Por todo ello, los Grupo Municipales Ciudadanos y Socialista van a plantear una moción al próximo pleno municipal, en la que, en primer lugar, "solicitan a la Junta de Gobierno Local a llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver el contrato vigente con la actual empresa adjudicataria, en base al incumplimiento del apartado 4.4 del "Pliego de Prescripciones Técnicas para la Construcción y Gestión Indirecta de un Centro de Acogida de Animales".

En el segundo punto de la propuesta, añaden la petición "al presidente de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible y Promoción Económica la creación un grupo de trabajo en el que se invite tanto al Colegio Oficial de Veterinarios de la Rioja, como a las asociaciones protectoras de animales para debatir y determinar el modelo de gestión al que debe de encaminarse el Centro de Acogida de Animales de Logroño".

En este sentido, como ha señalado José Luis Díez Cámara, "en PSOE y Ciudadanos tenemos dos objetivos comunes, el primero, llegar al 'sacrificio cero', del que tanto habla el PP pero sobre el que no hace nada; y conseguir una gestión eficaz y realista para el Centro, cumpliendo toda las obligaciones del contrato".