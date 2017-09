El PSOE pide reforzar el servicio presencial 010 para que sea «eficaz y ágil» Kilian ha segurado que "la satisfacción de los vecinos por la atención que reciben en este servicio presencial es mínima" EFE Logroño Martes, 26 septiembre 2017, 14:21

El concejal socialista de Logroño Kilian Cruz ha solicitado hoy reforzar el Servicio de Información y Atención al Ciudadano 010 con "más recursos humanos durante el tiempo que sea necesario" para lograr que sea "eficaz, ágil y rápido, tal y como demandan los vecinos".

Cruz ha recordado, en una conferencia informativa, que la plantilla de atención presencial del Servicio 010 se reforzó con dos trabajadores más durante los pasados meses de mayo, junio y julio, "pero los contratos no se prolongaron, a pesar de que ahora hay mayor afluencia de ciudadanos a este servicio y se encuentra bajo mínimos".

El Servicio presencial del 010, ha explicado, ofrece "apoyo a las ciudadanos a la hora de llevar a cabo distintas tramitaciones, como son las inscripciones en las actividades deportivas, en la escuela municipal de música y la solicitud de distintas ayudas, entre otras".

Sin embargo, ha lamentado que "la satisfacción de los vecinos por la atención que reciben en este servicio presencial es mínima", ya que "las largas colas que sufren los usuarios ponen a prueba su paciencia".

Entre otras quejas recibidas, ha mencionado que "los usuarios deben recoger un tique para ser atendidos por orden y se entregan aún sabiendo que no hay tiempo material para poder atenderles y deberán volver en otro momento".

Además, ha indicado que "estos tiques no tienen validez para el servicio vespertino, ya que, en lugar de continuar por la numeración donde se había dejado por la mañana, se vuelve a empezar de cero".

Este hecho demuestra, "una vez más, la improvisación del equipo de Gobierno municipal (PP), que está dejando naufragar las relaciones del Ayuntamiento con sus ciudadanos", ha subrayado.

Ha reconocido que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, "alardea de transparencia y atención ciudadana cuando el servicio presencial del 010 va a peor, cada vez con mayor celeridad, por falta de agilidad y coherencia".

Por ello, ha instado a la Junta de Gobierno Local a que adopte "decisiones para mejorar este servicio y recuperar la calidad que demandan los ciudadanos", además de potenciar la administración electrónica.

Entre otras propuestas, Cruz ha planteado "modificar el protocolo del sistema de atención presencial del 010" y, de esta forma, "no tener que esperar en vano y no ofrecer un tique si no se va a poder atender a esa persona", o si no, "permitir que la numeración continúe en el servicio de la tarde".

También ha pedido "incrementar los procedimientos electrónicos para que el ciudadano pueda relacionarse con la Administración desde su casa, sin necesidad de tener que desplazarse". .