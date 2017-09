El PSOE pide al PP en el Pleno que «solucione de una vez» la situación del solar vacío en el PERI Carnicerías

Comparecencia y Casa del Cuento

El Partido Socialista de Logroño ha solicitado la comparecencia de la concejala de Cultura del PP, Pilar Montes, para que explique en qué punto del procedimiento administrativo se encuentra la Casa del Cuento tras su derrumbe.

"Aunque para el PSOE la construcción de la Casa del Cuento, tal y como lo ha ideado el Partido Popular, no es un proyecto prioritario, Pilar Montes debe aclarar por qué no hay actividad en el solar y cuáles son los plazos de ejecución que se han previsto porque el Parque Gallarza no puede continuar así", ha concluido Beatriz Arraiz.