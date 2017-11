El PSOE pide eliminar la figura de director y atención nocturna en el 010 Kilian Cruz. / PSOE El concejal Kilian Cruz explica cómo en otras ciudades como Pamplona, Burgos o Las Palmas no se ofrece turno nocturno porque no hay demanda EFE Logroño Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:37

El concejal socialista de Logroño Kilian Cruz, ha solicitado hoy al equipo de Gobierno Municipal (PP) "paralizar" el expediente de contratación para el Servicio 010 hasta que se "corrijan errores" como suprimir la figura del director de proyecto, la atención presencial nocturna y la "mejora de salarios".

Cruz ha explicado, en rueda informativa que el Grupo Municipal Socialista ha solicitado "aclaraciones sobre ciertos puntos" en el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del "nuevo servicio multicanal" de atención ciudadana 010, para "paralizarlo y volver a licitarlo con correcciones".

El nuevo servicio 010, ha reconocido que es "esencial", ya que, además de proporcionar una "comunicación permanente entre el Ayuntamiento y los logroñeses", también supone "unificar la atención telefónica y telemática".

Por este motivo, ha considerado "necesario modificar algunos puntos que no están del todo claros", como la contratación de una nueva figura denominada director de proyecto, que "no existe en la actualidad y tampoco está justificada, ya que entre sus funciones no está la de representar a la empresa adjudicataria ante el Ayuntamiento".

Jornadas laborales

Respecto a las jornadas laborales y horarios indicados en el pliego de contratación, ha precisado que se incluye el "servicio ininterrumpido 24 horas al día durante los 365 días del año, con atención nocturna presencial en un turno de 22 a 9 horas".

Este nuevo turno laboral, lo ha calificado como "capricho" de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ya que, "según un estudio de otros servicios de atención al ciudadano en localidades similares por población a Logroño, como Pamplona, Burgos o Las Palmas, no se ofrece este turno nocturno porque no hay demanda".

La incorporación de este nuevo turno, ha afirmado que "debe justificarse", así como el "refuerzo", con tres personas más atendiendo de manera presencial, durante los sábados entre las 13 y 14 horas.

Cruz también ha pedido "explicaciones" sobre la diferencia salarial que hay en dos contratos de teleoperadores, que con media jornada laboral, "uno cobra 13.000 euros anuales y el otro 4.000 euros", ya que puede tratarse de "un error o una incidencia negativa que debe corregirse".

En el pliego de condiciones para la contratación del Servicio 010, ha criticado que se da mayor puntuación a las empresas que aumenten el salario base de sus trabajadores "pero solo durante dos años, por lo que luego pueden volver al contrato anterior y disminuir las retribuciones".

Por todo ello, ha solicitado "paralizar el expediente hasta que se corrijan estos errores", con un nuevo pliego que suprima la figura de director de proyecto, que es "innecesario"; la atención nocturna presencial, que es "irrelevante, como han demostrado ciudades con población similar a Logroño"; y la "mejora de salarios".

Respecto a la atención presencial, ha argumentado que el servicio 010 tiene durante el año "picos de mucha afluencia que no están bien atendidos por falta de personal", como sucede en los meses de mayo y septiembre, "cuando se colapsa el servicio porque se juntan las inscripciones deportivas y solicitudes de becas con otras gestiones diarias".

Lo "primordial", ha asegurado que es "reforzar el servicio diario, sobre todo en épocas de mayor afluencia de ciudadanos, que se queda escaso para todos los requerimientos", en lugar de crear un turno nocturno, ya que "el 64 por ciento del total de las llamadas al 010 se reciben de 9 a 14 horas".