PSOE y Cs se oponen a elevar tres alturas en los PERI industriales según lo plantea el PP Beatriz Arraiz (PSOE) y Julián San Martín (Cs), ayer, camino de la sala de prensa. :: justo rodríguez Socialistas y 'naranjas' adelantan que votarán en contra de la modificación del PGM aprobada por los populares al considerarla «arbitraria e injustificada» JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 23 abril 2018, 23:46

No están en contra de aumentar la altura, pero siempre que sea fruto de un estudio detallado en cada caso particular y no como norma común para todos. Dicho de otro modo y en palabras de los dos grupos de la oposición: «El problema no es de altura, el problema es de aumentarla porque sí en todos y cada uno de los PERI» y, además, hacerlo vía 'modificación puntual' del Plan General Municipal (PGM) cuando aún está sobre la mesa su tan traída y llevada revisión.

Los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos (Cs) se posicionaron ayer en contra de lo ya aprobado inicialmente por el PP en Junta de Gobierno Local: la posibilidad de elevar la altura hasta tres pisos más en más de una treintena de PERI de reconversión industrial que, habiendo expirado el plazo o aún por expirar, siguen pendientes de desarrollo y, por tanto, con industrias y viviendas conviviendo en el mismo espacio urbano.

uModificación puntual del PGM para la fijación de la altura máxima en los PERI de reconversión industrial El objetivo es añadir una tolerancia de nueve metros a la altura actual que fijan los planos de ordenación, lo que sería el equivalente a tres pisos más. uLo que argumenta el equipo de Gobierno Son directrices generales que, además de igualar las oportunidades del conjunto de los PERI, ofrecen una mayor agilidad -al tener ya un marco que permita las modificaciones, en este caso alturas- que el tener que comenzar a tramitarlas una a una. uLas críticas de la oposición PSOE y Cs entienden que ello debe regularse en el marco de la revisión del PGM con «un estudio más serio, más pensado y con participación de los vecinos».

Socialistas y 'naranjas' adelantaron que la modificación puntual del PGM para la fijación de la altura máxima en los citados planes -con hasta nueve metros más- no contará con su voto a favor en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño y, por tanto, el PP no tiene posibilidades de sacarla adelante.

LAS FRASES Beatriz Arraiz Portavoz del PSOE

Los portavoces de PSOE y Cs, Beatriz Arraiz y Julián San Martín, respectivamente, criticaron tanto las formas como el fondo. Hablaron de «falta de transparencia» y «oscurantismo» en una decisión adoptada «sin contar con nadie» y sin «darla a conocer» -se aprobó en Junta de Gobierno Local, salió a exposición pública, pero no se informó de ello hasta que este pasado fin de semana Diario LA RIOJA diese cuenta de la misma-, y también de una decisión «arbitraria e injustificada» que traerá como consecuencia «resultados desproporcionados» -como la convivencia de bloques bajos y altos en la periferia- al tratarse de un «parche» con efectos «nocivos» para el entorno. «En cualquier modificación urbana debe prevalecer el interés general», dijo Arraiz, a lo que San Martín añadió que aquí «se favorece a promotores particulares». Ambos no comparten lo de poder aumentar tres alturas en todas partes y máxime tratándose de un «'café para todos' no argumentado».

El PP de Logroño respondía en nota de prensa que «mientras el equipo de Gobierno quiere aprobar unas directrices iguales para todos, PSOE y Cs proponen distinto trato para cada uno». «Se trata de una posibilidad general de ordenación que no implica incremento de la edificabilidad», aclaran los populares, quienes además recuerdan que «desde hace años se vienen tramitando modificaciones concretas en los mismos términos» -elevar hasta dos pisos- en casos como Piqueras, Marqués de Larios o Río Chiquito.

La apuesta del PP, explican, es un «marco global» ofreciendo las «mismas posibilidades para todos» y, de paso, dando mayor agilidad para su desarrollo -pues, de lo contrario, habría que tramitar modificaciones urbanísticas PERI por PERI-.