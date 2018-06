El PSOE logroñés denuncia la paralización total en la prevención de la contaminación acústica Díez Cámara exige la convocatoria, de «manera urgente», de la Mesa del Ruido LA RIOJA Martes, 26 junio 2018, 17:38

El concejal socialista de Logroño José Luis Díez Cámara ha denunciado la «paralización total» de todas las actuaciones previstas para reducir la contaminación acústica en la ciudad, tanto en lo referente al plan de acción frente al ruido estratégico como al mapa de ruido de zonas ocio.

Díez Cámara, en un encuentro informativo que recoge Efe, ha exigido la convocatoria, de «manera urgente», de la Mesa del Ruido ante la «ausencia de acción política en lo referente a la lucha contra la contaminación acústica de la Concejalía de Medio Ambiente del PP, con Jesús Ruiz Tutor al frente de ella».

La Mesa del Ruido debería haberse reunido durante el primer trimestre del año, como anunció el Gobierno local, ha recordado el concejal, quien ha solicitado que se presente públicamente el mapa correspondiente a las zonas de ocio, que «ya debe estar entregado desde enero».

En cuanto al ruido estratégico de la ciudad, ha lamentado que no se ha puesto en marcha el plan de acción, que se aprobó el dos de febrero de 2017, y, desde entonces, «lo único que ha hecho el Ejecutivo municipal es convocar una primera reunión de la comisión de seguimiento, donde se creó la Mesa del Ruido, y se anunciaron futuras actuaciones».

Ha indicado que el Gobierno local del PP anunció que la Mesa del Ruido se reuniría dos veces al año y el primer encuentro se celebraría en el primer trimestre de 2018, aunque «no se ha convocado y ya está a punto de concluir el primer semestre». Por ello, ha asegurado que «el Gobierno municipal no convoca la Mesa del Ruido porque la finalidad de la misma es elaborar el plan de acción que se aprobó en pleno y, como no se ha hecho absolutamente nada al respecto, es mejor no reunirla».

Díez Cámara, en lo referente al ruido no estratégico o de ocio, ha denunciado que su grupo desconoce el paradero del mapa, que «ya debería estar en el Ayuntamiento y ser presentado a los grupos municipales y a la sociedad para su estudio y reflexión».

La elaboración del mapa de ruido no estratégico de ocio, ha recordado, se adjudicó en mayo de 2017 y en el pliego de prescripciones técnicas se preveía un plazo de ocho meses para ser entregado. «El mapa debería estar acabado desde enero de 2018, aunque estamos a junio y no sabemos nada de él», ha dicho, por lo que «o la empresa adjudicataria no lo ha elaborado, hecho que dudamos, o Ruiz Tutor lo tiene guardado en el cajón de los deberes sin hacer, algo muy habitual en él».

Partida de 100.000 euros

Por otro lado, ha criticado que en el presupuesto municipal de 2017 se incluía una partida de 100.000 euros, que «finalmente el PP no ejecutó», para llevar a cabo obras de reducción acústica en Logroño, una cantidad que, «en 2018, directamente el Gobierno local la eliminó», por lo que «difícilmente se puede hacer nada si no hay dinero». Para evitar que «continúe sin llevarse a cabo ninguna acción referente a la reducción y prevención del ruido», Díez Cámara ha reclamado al Gobierno municipal que dote presupuestariamente una partida al respecto y, así, se consiga mejorar la convivencia en la ciudad.

También ha apuntado que ciertas actuaciones incluidas en el plan de acción contra el ruido no dependen del Ayuntamiento de Logroño, como reducir la velocidad de la LO-20, cuyo responsable es el Ministerio de Fomento; o solucionar, por parte de ADIF, la contaminación acústica del tren, dos problemas que generan quejas de los vecinos, ha dicho.

Díez Cámara ha subrayado que «la contaminación acústica incide en la salud pública y, por tanto, es un tema esencial que requiere ser abordado con urgencia mediante planes y acciones de desarrollo que sirvan para prevenirlo y paliarlo».

Por último, ha calificado la «falta de actuación» de Ruiz Tutor en «todo lo relacionado con la lucha del ruido» en la ciudad como «indolencia política, que raya en la incompetencia y que debe ser solucionado para evitar que los vecinos sigan sufriendo molestias».