El PSOE logroñés critica «la mala gestión y la desidia» en la Casa del Cuento y el CCR Arraiz acusa de «negligencia» al Gobierno local en el desarrollo de «dos agujeros negros tremendamente importantes» LA RIOJA Jueves, 19 abril 2018, 13:48

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha criticado «la mala gestión, desidia y negligencia» del Gobierno local del PP en el desarrollo de «dos agujeros negros tremendamente importantes», como son el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y la Casa del Cuento.

Arraiz ha explicado, en una rueda informativa que recoge Efe, que, «a pesar de que el Ejecutivo municipal tiene 175 agujeros negros pendientes de su ejecución en toda la ciudad», la reapertura del CCR y la construcción de la Casa del Cuento son «tremendamente importantes porque afectan a distintos ámbitos, como el económico y el turístico».

Estas dos actuaciones, ha reconocido, son «un ejemplo de la mala gestión y de cómo el PP engaña a los ciudadanos«, ya que, a pesar de que la Casa Cuento era el »proyecto estrella« del pasado mandato de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, »en este momento solo hay un solar«, para el que exigido una solución definitiva.

Respecto al CCR, ha recordado que fue inaugurado en 2015, con Gamarra y el entonces presidente regional, Pedro Sanz, tras varios años cerrado, y, en junio de 2016, «de nuevo cerró sus puertas, con carácter temporal, debido a unas obras que había que desarrollar de manera urgente y que aún no se han adjudicado». Casi dos años después del cierre del CCR, ha precisado que el equipo de Gobierno municipal «sigue sin rescindir el contrato con la anterior empresa concesionaria«; aún no ha nombrado al nuevo director, »a pesar de haber finalizado las pruebas de selección«; y no tiene proyecto de gestión ni museológico para el centro.

La portavoz socialista ha lamentado que «la realidad es que no hay nada concreto» y el centro de Logroño está perdiendo un recurso económico y turístico fundamental para el enoturismo, que «también tendría su repercusión en otros espacios del Casco Antiguo, como la hostelería».

Del «proyecto estrella» de la Casa del Cuento, con un coste cercano a los dos millones de euros, «en estos momentos, solo disponemos de un solar en un parque importante del centro de Logroño, quince meses después de que se derrumbara el anterior edificio«, ha subrayado. »Hemos recibido -ha dicho- quejas de los vecinos porque ha aparecido un colchón y otros elementos que afean el parque, proporcionan cuestiones de peligro y generan problemas de seguridad«.

Sin embargo, «el solar se encuentra en una situación de total paralización» y, pese a la «presión de Ciudadanos para que construya un centro polivalente», el Gobierno municipal «aún no tiene un nuevo proyecto definido», por lo que las obras «no van a comenzar, como muy pronto, hasta finales de año». Por todo ello, ha pedido al Gobierno local que «resuelva el contrato con la anterior empresa del CCR, comience las obras pendientes y determine un proyecto de gestión para su apertura»; así como que elabore lo antes posible en un nuevo proyecto para la ejecución de la Casa del Cuento.

Por último, Arraiz ha precisado que, «a pesar de que el CCR y la Casa del Cuento son especialmente reseñables por su ubicación y trascendencia», ha reconocido que «sucede lo mismo en otras actuaciones debido a la mala gestión que se lleva a cabo en este Ayuntamiento».