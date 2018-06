El PSOE llevará a Logroño ante el Consejo de Memoria Histórica Calle Beti Jai (antes Capitán Cortés), una de las cambiadas por el Ayuntamiento / Justo Rodriguez Los socialistas quieren que el órgano regional, de reciente creación, analice el «incumplimiento» de la ley en el callejero de la capital LA RIOJA Logroño Martes, 5 junio 2018, 14:03

El Grupo Municipal Socialista de Logroño ha requerido al Consejo Asesor de la Memoria Histórica que evalúe el «incumplimiento» por parte del Gobierno local de la capital riojana de la Ley de Memoria Histórica, con el objetivo de que se acate.

Así lo ha afirmado hoy el concejal socialista José Luis Díez Cámara en una rueda informativa recogida por la agencia Efe, en la que ha instado a este Consejo a preguntar al Ayuntamiento logroñés «cómo va el proceso de cumplimiento de los acuerdos que se han tomado» en materia de ejecución de esta ley, como el cambio de nombres de 17 calles con denominación franquista.

Díez Cámara ha recordado que esta normativa exige la retirada de símbolos y monumentos públicos referentes a la dictadura franquista, por lo que, en 2015, todos los grupos municipales de Logroño acordaron realizar un proceso consultivo participativo entre los ciudadanos de las calles afectadas para que pudiesen opinar sobre sus nuevos nombres.

En 2016, ha proseguido, la Junta de Gobierno Local decidió, «con nocturnidad y alevosía», modificar los nombres de seis de estas avenidas, una medida que «en absoluto estaba cumpliendo con el mandato de 2015.

«Este cambio fue un maquillaje», ha recalcado Díez Cámara, quien ha incidido en que se trató de un proceso no participativo, en el que no se entró «en el fondo del asunto», con cambios de nombre como Calle Calvo Sotelo por Calle Presidente Calvo Sotelo.

Ha destacado que, desde entonces, los socialistas y otros grupos municipales han exigido que se cumpla con la Ley de Memoria Histórica, ya que todavía hay once calles a las que no se ha modificado el nombre y, «dado que el equipo de Gobierno no hace ni caso», recurren a este Consejo.

El Consejo Asesor de Memoria Histórica, creado por el Gobierno regional, busca impulsar el cumplimiento de esta normativa a través de «recomendaciones oportunas» en esta materia, ha especificado.

«Esperamos que el PP ponga orden en Logroño y mande a su alcaldesa -Concepción Gamarra- cumplir la ley», ha subrayado Díez Cámara, quien ha apuntado que en este partido existen «dos velocidades» en el acatamiento de esta norma, por un lado, la del Gobierno riojano, que «va hacia adelante» y, por otro, la del Ayuntamiento, «mucho más retrasado»