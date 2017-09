El PSOE lleva al pleno la cesión 'urgente' de la parcela para el colegio de Los Lirios Los socialistas pedirán también que se inste la Gobierno, que tiene la competencia, a construir el colegio EUROPA PRESS Logroño Lunes, 4 septiembre 2017, 14:35

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha reclamado este lunes "explicaciones" a los Gobiernos local y regional sobre el "sinsentido" del colegio de Los Lirios y ha avanzado que la formación va a llevar al pleno de este jueves una moción para la tramitación "urgente" de la cesión de la parcela y la construcción del centro que deberá ser "público".

Como ha recalcado Arraiz en rueda de prensa, "hay que exigir al Gobierno municipal del PP que cumpla con la cesión a la Comunidad Autónoma de la parcela dotacional de Los Lirios para la construcción de un colegio público, tal y como anunció y se comprometió la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en enero de 2016".

En este sentido, la portavoz municipal del PSOE ha señalado que, con la moción, "se pretende que el equipo de Gobierno local del PP aclare públicamente qué es realmente lo que sucede con este centro educativo tras la situación de incertidumbre que se ha generado en los últimos días".

Para ello, ha concretado que "en esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista insta al Ejecutivo local del PP a la cesión urgente de la parcela necesaria para la construcción de un colegio público en Los Lirios".

La portavoz del PSOE ha recordado que "en julio de 2015 ya se aprobó en el Pleno esta cesión a la Comunidad Autónoma con el voto a favor de todos los grupos políticos y, posteriormente, la propia alcaldesa lo anunció a finales de enero de 2016 tras reunirse con el consejero de Educación".

Asimismo, ha apuntado que su propuesta "también se insta al Gobierno de La Rioja a que, de manera urgente, proceda a la construcción de un colegio público en Los Lirios, tal y como ha acordado el Parlamento de La Rioja y está contemplado con 50.000 euros en el Presupuesto de la comunidad para el año 2017".

"La única realidad que hay en este momento es que el Gobierno municipal del PP no ha movido ficha para ceder la parcela dotacional en Los Lirios porque ni tan siquiera ha abierto el expediente para proceder a ello", ha criticado Arraiz.

En este sentido, la portavoz socialista ha aclarado que "el PSOE sí considera que es necesario que se construya un colegio público en el barrio" y ha añadido que "el Plan General Municipal, documento que planifica Logroño y, entre otros asuntos, las dotaciones necesarias de la ciudad, ha contemplado para Los Lirios una parcela dedicada a fines educativos y sanitarios".

"Los Lirios cuenta aproximadamente en la actualidad con 2.400 residentes y tiene todavía más de 200 viviendas vacías, lo que pueda llevar al barrio a una población de 3.000 vecinos. ¿Qué municipio de La Rioja con esa población no tiene colegio?", ha cuestionado.

Por otro lado, ha planteado que "una de las posibilidades por las que no se construya el colegio público es que el Gobierno regional carezca de recursos económicos", pero ha recordado que "puede solicitar la colaboración municipal para la construcción de la dotación, como ya ocurrió con Valdegastea en donde el Ayuntamiento financió a la Comunidad Autónoma para la edificación del centro educativo".

Arraiz ha señalado que "en la actualidad estamos ante una situación marcada por el silencio municipal y regional, donde el Ayuntamiento, según la asociación de vecinos de Los Lirios, está abierto a todo y la administración competente no dice nada".

Cooperativa

Ha añadido que "a esto se suma ahora que una cooperativa privada con ánimo de lucro aparece en escena y vende a los vecinos la posibilidad de construir un colegio privado, que luego se concertará, si el Ayuntamiento le cede el suelo dotacional público".

"Para poder realizar esta actuación, el Ayuntamiento, en primer lugar, debería informar a favor de que esta parcela municipal no es necesaria al estar cubiertas las dotaciones públicas del barrio y, en segundo lugar, podría enajenar este solar previo concurso a un tercero para realizar una dotación complementaria al servicio público", ha insistido.

Sin embargo, ha criticado que "la realidad es que no existe ninguna dotación pública en la zona que permita de alguna manera al Ayuntamiento de Logroño sacar a concurso dicha parcela para uso privado". "El PSOE defiende que no tiene encaje jurídico que una parcela dotacional pública se destine a una iniciativa privada cuando no existe en la actualidad una dotación educativa de carácter público en el barrio", ha recalcado.

Por último, en la moción del PSOE también se solicita que "mientras no se construya el nuevo colegio en Los Lirios, las administraciones velen por facilitar una movilidad segura de los niños y niñas del barrio a los centros educativos ubicados en el otro lado de la Circunvalación".