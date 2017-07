El PSOE insta a que se realicen ya los arreglos de Primero de Mayo

logroño. Las obras de la plaza Primero de Mayo deberían empezar ya, apuntó ayer la portavoz socialista, Beatriz Arraiz, quien además instó a que se escuche activamente a los vecinos de este entorno. «Es evidente el mal estado de la plaza; seguiremos insistiendo», señaló la edil.

Para ella, habría que empezar ya a «tomar decisiones concretas» respecto a las mejoras que precisa este espacio público, dado que «llevamos dos años esperando para que comiencen», después de que terminaran unas obras de reforma que fueron «un auténtico fiasco» y que dejaron este espacio en «condiciones lamentables o, al menos, muy mejorables».

Las primeras obras de la plaza Primero de Mayo se plantearon como resultado de un proceso participativo que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2013, pero que «en realidad, solo fue un proceso informativo», ya que «se obvió a los vecinos información importante, que fue luego la que más controversias generó».

«Por la puerta de atrás se tomaron decisiones al margen de los vecinos», apuntó Arraiz, para lamentar que no se tuvieran en cuenta peticiones como la de sustituir los arenales, cambiar los parterres, instalar una pérgola, descartar el césped artificial o plantar otro tipo de árboles y arbustos.

«Se introdujeron mejoras que el propio pliego no permitía», con lo que regularizar esta situación supuso meses de trámites que ha ralentizado la posibilidad de arreglar los desperfectos, lamentó. «Pese a que el presupuesto del 2016 incluía 100.000 euros, la obra nunca se realizó», criticó la edil socialista, que recordó que «el de 2017 no destina cantidad alguna, si bien esto no significa que no se pueda llevar a cabo la actuación».