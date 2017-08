El PSOE exige a Ruiz Tutor que rectifique sus tuits «irrespetuosos» con las mujeres

logroño. El Grupo Municipal Socialista, en una nota, mostró ayer su «más absoluto rechazo» y exigió la rectificación pública del concejal de Medio Ambiente del Partido Popular, Jesús Ruiz Tutor, ante algunos de sus últimos tuits que para el PSOE «son inaceptables» e «irrespetuosos» con las mujeres y los transexuales.

En los mencionados tuits, el concejal popular respondía a otro comentario lanzado en Twitter por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el que deseaba a los «compañeros y compañeras del @psoeandalucia» un buen congreso. «Pos pa empezar mal: En lo que a mí me toca y pa empezar, no hay compañeros y compañeras, igual q no hay zorros y zorras, x poner un ejemplo», respondía Ruiz Tutor en redes sociales.

Para los socialistas, «es inadmisible» que un concejal de Logroño, amparado por la «aparente impunidad» que ofrecen las redes sociales haya manifestado en las últimas semanas ciertas opiniones personales, que «sobrepasan el mal gusto y rozan la ofensa hacia algunos colectivos».

En otro tuit Ruiz Tutor, a la pregunta de El País: «¿Sabes identificar las diferencias entre transexual y transgénero?», aseguraba que sí «Ninguno de los dos son transgénicos, por lo que científicamente conozco, creo». Un comentario que para el PSOE es un intento frustrado del concejal por escribir un comentario humorístico que se convierte en realidad en una broma de mal gusto».

Ayer, el concejal se disculpaba en twitter. «Si a alguien he ofendido en redes sociales, x acción u omisión, pido disculpas. Ni ayer, ni hoy, -y espero que ni mañana-, es mi intención», aseguró