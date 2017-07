PSOE y C's, dispuestos a acudir a la Justicia para pedir un expediente Registran en el Ayuntamiento de Logroño una petición para que se les facilite el texto que motiva la paralización del proyecto de la Ordenanza de Tenencia de Animales de la ciudad LA RIOJA Logroño Viernes, 14 julio 2017, 17:20

PSOE y Ciudadanos han registrado en el Ayuntamiento de Logroño una petición para que se les facilite el expediente que motiva la paralización del proyecto de la Ordenanza de Tenencia de Animales de la ciudad y están dispuestos a acudir a la Justicia ordinaria si el Consistorio no lo facilita por el cauce abierto este viernes.

Así lo han explicado los ediles de los grupos Socialista y Ciudadanos, José Luis Díez y María Luisa Alonso, respectivamente, tras acudir al registro con esta petición. Según han recordado, el pasado 6 de julio, en el último Pleno municipal, el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, aseguró que la Intervención municipal había realizado un informe en el que se consideraba "inviable e insostenible" el coste económico de llegar al sacrificio cero de animales, según informa Efe.

Esta comparecencia en Pleno se produjo a petición de los grupos Socialista y de Ciudadanos, por lo que hoy ellos han registrado la solicitud de información, aunque consideran que todos los grupos de la oposición (PR+ y Cambia Logroño) comparten esta reclamación, porque también han trabajado conjuntamente en la nueva Ordenanza.

De hecho, el Grupo Popular, el que sustenta al equipo de Gobierno municipal, también participa en el trabajo "por lo que nos sorprendió más todavía que aludiera a un informe del que nunca se ha hablado", ha detallado Alonso. "Nunca se había dado esa explicación, ni se había explicado que existiera un informe del Interventor diciendo que es inviable", ha asegurado "y como no se nos ha facilitado el informe, nos vemos obligados a pedirlo en el Registro".

La concejala de Ciudadanos ha recordado que se ha trabajado durante más de un año en el borrador de la Ordenanza "y no entendemos porqué se ha bloqueado, quizás porque en el Parlamento de La Rioja se tramita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a la que el PP le está poniendo muchas pegas y quizás eso obliga al concejal (Ruiz Tutor) a seguir las directrices de su partido".

Alonso ha subrayado que "había un gran consenso en torno a la Ordenanza" y "para seguir avanzando hay que conocer los posibles escollos que tiene". Porque, ha afirmado, en el trabajo para redactar la Ordenanza "no se había llegado todavía al informe económico" y "además, el Interventor se basa en un informe de la Unidad de Medio Ambiente", ha detallado. En cualquier caso creen que "si hay cosas que revisar, lo lógico, responsable e inteligente es sentar a quienes han trabajado en la Ordenanza y decirles que hay un problema que resolver, que hay que reformular cosas".

Además "el concejal de Medio Ambiente fue quien impulsó la Ordenanza, era muy activo en el trabajo, se llegó a un consenso tras negociar y por eso no se puede entender que todo salte por los aires por un informe que no nos dan y sin sentarse a hablar".

En esta misma línea ha subrayado que "hay que recordad que la capacidad legislativa en el Ayuntamiento la tiene el Pleno, no el equipo de Gobierno" y, de hecho, "la oposición podría haber impulsado un texto de Ordenanza, pero no queríamos eso, buscábamos un consenso y la unanimidad, y de repente nos hemos encontrado con este sinsentido del Grupo popular".

Díez, por su parte, ha incidido en que los grupos municipales "solo buscábamos, desde hace dos años, que Logroño tenga una Ordenanza de Animales acorde a los tiempos actuales" y "se había llegado a un consenso entre los grupos y el concejal de Medio Ambiente".

Por eso, ha dicho, "el que, de repente, te digan que no es viable, nos sorprendió" y "por eso solo queremos saber los datos concretos y los números y tenemos el derecho a saber cuales son motivos por los que ha ocurrido esto". "El Gobierno municipal del PP presume de transparencia, pero no se aplica al dar información a los grupos de la oposición, aunque nos ampara la Ley y la Constitución para tener derecho a participar en asuntos públicos y a recibir información de quien Gobierno", ha asegurado. Por eso "no descartamos que si se desoye esta petición haya que ir a la vía judicial".

Porque ya ha intentado disponer de esa información "de forma oficiosa, pero no se nos dio" y "por eso hemos acudido a la vía oficial, al registro" y "si no hay respuesta o se nos deniega, estudiaremos ir a la vía judicial y establecer así un protocolo para futuras ocasiones en las que necesitemos información".