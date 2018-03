El PSOE denuncia que se restringe el uso ludotecas a los niños de primero de Infantil

«Unos cambiadores de bebé»

Marrodán ha declarado que su partido ha recibido "numerosas quejas por esta marcha atrás del PP, ya que entre las obligaciones del Ayuntamiento de Logroño se encuentra su responsabilidad para apoyar realmente la conciliación personal y laboral de las familias logroñesas".

Este retroceso en el acceso a la red de ludotecas supone la "falta de ambición del equipo de Gobierno", ha criticado, ya que "tal y como demostró la semana pasada la propia alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, su mayor apuesta por la conciliación real es publicar un mapa de cambiadores de bebé".

Por ello, ha insistido en que "una red de ludotecas ajustada a las necesidades reales de los logroñeses no consiste únicamente en ampliar las instalaciones y llegar a los barrios que carecen de este servicio, sino en cambiar un modelo que no da respuesta adecuada". El servicio de ludotecas municipales "también tiene otras carencias", ha asegurado, como que su horario es restringido y no ofrece servicio de comedor.